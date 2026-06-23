Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Díky nelegálnímu odběru plynu se muž dostal k vyšším výdělkům palírny
Na Novojičínsku muž neoprávněně odebral plyn v částce přes jeden a půl miliónů korun.
Novojičínským kriminalistům se podařilo odhalit protiprávní jednání majetkového charakteru, které na konci dubna roku 2025 oznámila plynárenská společnost. Nelegální činnost dnes již obviněného muže trvala minimálně pět let. Celý rok kriminalisté operativně pátrali, provedli prohlídky jiných prostor a pozemků a mimo jiné přizvali znalce z oboru mechanoskopie a energetika. Obviněný muž měl prostřednictvím neoprávněně instalovaného vedení zemního plynu ovládat neoprávněný přívod plynu do pěstitelské pálenice bez řádného zaznamenání na plynoměru. Tento druh černého odběru se lidově nazývá bypass. Po předložení neprůstřelných důkazů se muž k činu doznal, dokonce dluh z větší části doplatil a domluvil si splátkový kalendář. Soustavnou prací se kriminalistům podařilo obviněnému prokázat způsobenou škodu ve výši více jak jeden a půl miliónů korun.
Komisař oddělení hospodářské kriminality Nový Jičín obvinil na konci dubna tohoto roku muže ve věku 69 let ze zločinu krádeže, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až 8 let.
nprap. PhDr. Petra Hrubá, MBA
oddělení tisku
23.06.2026