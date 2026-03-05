Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Díky dronu zabránili sebevraždě
Policisté vypátrali muže, který chtěl spáchat sebevraždu a neštěstí zabránili jen díky rychlému zásahu s policejním dronem s termovizí.
Na začátku března přijal operační důstojník na lince 158 oznámení, dle kterého měla oznamovatelka obavu o svého manžela, jelikož je nezvěstný. Policisté dalším šetřením zjistili, že pohřešovaný je ve špatném zdravotním stavu a je zde důvodné podezření, že by mohl chtít spáchat sebevraždu. Do pátrání bylo okamžitě nasazeno několik desítek policistů včetně kriminalistů, speciální pořádkové jednotky a pohotovostní motorizované jednotky s velitelem policie (Libela 10).
Vzhledem k tomu, že se v místě pátrání nacházel i rozlehlý Malešický les, tak policisté využili i policejní dron s termovizí, kterým disponuje velitelské vozidlo od prosince roku 2025. Po jedenácti minutách letu zaregistroval pilot dronu tepelný bod uprostřed hustě zarostlého porostu, kdy po přiblížení se k němu zjistil, že se jedná o ležící osobu. Policista tak navedl k tomuto místu pozemní hlídky, které potvrdily, že se jedná o pohřešovaného jednaosmdesátiletého muže. Pohřešovaný byl podchlazený, s hlídkami nekomunikoval a tak ho okamžitě za pomoci transportní plachty přenesli do ulice Habrová, kde ho předali zdravotníkům.
Tento případ byl již několikátým, kdy nasazení dronu s termovizí vedlo k velmi rychlému vypátrání pohřešované osoby a tím tak velmi přispěl k záchraně lidského života. Vozidlo velitele policie je ním vybaveno již standardně a je tak k dispozici nepřetržitě každý den.
por. Richard Hrdina
5. března 2026