Díky dronu zabránili sebevraždě

Policisté vypátrali muže, který chtěl spáchat sebevraždu a neštěstí zabránili jen díky rychlému zásahu s policejním dronem s termovizí. 

Na začátku března přijal operační důstojník na lince 158 oznámení, dle kterého měla oznamovatelka obavu o svého manžela, jelikož je nezvěstný. Policisté dalším šetřením zjistili, že pohřešovaný je ve špatném zdravotním stavu a je zde důvodné podezření, že by mohl chtít spáchat sebevraždu. Do pátrání bylo okamžitě nasazeno několik desítek policistů včetně kriminalistů, speciální pořádkové jednotky a pohotovostní motorizované jednotky s velitelem policie (Libela 10). 

Vzhledem k tomu, že se v místě pátrání nacházel i rozlehlý Malešický les, tak policisté využili i policejní dron s termovizí, kterým disponuje velitelské vozidlo od prosince roku 2025. Po jedenácti minutách letu zaregistroval pilot dronu tepelný bod uprostřed hustě zarostlého porostu, kdy po přiblížení se k němu zjistil, že se jedná o ležící osobu. Policista tak navedl k tomuto místu pozemní hlídky, které potvrdily, že se jedná o pohřešovaného jednaosmdesátiletého muže. Pohřešovaný byl podchlazený, s hlídkami nekomunikoval a tak ho okamžitě za pomoci transportní plachty přenesli do ulice Habrová, kde ho předali zdravotníkům.

Tento případ byl již několikátým, kdy nasazení dronu s termovizí vedlo k velmi rychlému vypátrání pohřešované osoby a tím tak velmi přispěl k záchraně lidského života. Vozidlo velitele policie je ním vybaveno již standardně a je tak k dispozici nepřetržitě každý den. 

por. Richard Hrdina
5. března 2026

