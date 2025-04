Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Digitální stopa

Jihočeský kraj - Nebudujte svému dítěti digitální stopu.

Každý náš pohyb ve virtuálním prostředí, sdílení, komentáře, klik, po nás zanechává digitální stopu. Nebudujte ji svému dítěti. Přemýšlejte nad tím, co o sobě a svých blizkých na internetu zveřejňujete a jaký dopad to v negativním slova smyslu může do budoucna zanechat. Skrývejte rodné číslo, jméno, názvy zdravotnických zařízení i lékaře. Chraňte tak sebe a své děti.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

28. dubna 2025

