Devětadevadesátileté ženě strhli z uší náušnice
Kriminalisté obvinili z loupeže dvojici mužů, na soud čekají ve vazbě.
Brněnští kriminalisté z prvního oddělení, kteří se věnují objasňování násilné trestné činnosti v těchto dnech obvinili dva muže podezřelé z loupeže, které se měli dopustit koncem dubna.
Dvojice ve věku sedmadvacet a dvaatřicet let se za užití násilí vloupala do rodinného domu v Brně, který obývá devětadevadesátiletá paní. Muži celý dům prohledali a následně vtrhli do kuchyně, kde seděla seniorka na posteli, chtěli po ní peníze. Žena uvedla, že žádné nemá, a tak ji jeden z podezřelých strhl z uší zlaté památeční náušnice s drahými kameny v hodnotě padesát tisíc korun, poté z místa utekli.
Paní naštěstí neutrpěla žádné zranění a celou událost nahlásila na policii. Kriminalisté se případu usilovně věnovali, zajistili si kamerové záznamy a podařilo se jim zjistit totožnost podezřelé dvojice. Netrvalo dlouho a pro oba muže si policisté přišli.
V rámci dalšího šetření se podařilo vypátrat i náušnice, které dvojice prodala do zastavárny asi za tři tisíce korun. Oba výtečníci mají již trestní minulost, jsou stíhání vazebně a může jim hrozit až desetiletý trest odnětí svobody.
por. Andrea Cejnková, 6. května 2026