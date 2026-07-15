Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Devětačtyřicet kyberpodvodů za uplynulý měsíc
Tři sta třináct podvodů od začátku roku.
Prakticky denně zaevidují jihočeští policisté minimálně jeden případ kyberpodvodu. Falešní bankéři, zástupci investičních společností, falešní policisté, nákupy a prodeje na inzertních internetových portálech, láska přes internet, Whatsappové legendy o problému s penězi a další podvodné legendy připravují poškozené o miliony korun. Tedy ne samotné legendy, ale vychytralí, neodbytní pachatelé na telefonech, kteří vás nenechají vydechnout a zamyslet se nad tím, co po vás chtějí. Jsou profesionální, vytváří na vás nátlak a leckdy vás nenechájí odlložit telefon.
Falešný policista úřadoval na začátku července na Českobudějovicku, když pod legendou napadeného účtu přiměl ženu k vybrání bezmála půl milionu korun ze svého účtu, které následně předala osobě, která se měla postarat o to, aby peníze byly v bezpečí. Další desítky tisíc pak podle instrukcí neznámých pachatelů poslala na účty, které ji nadiktovali.
O bezmála 20 000 korun pak přišla žena, které chtěl neznámý pachatel pomoci dostat se k výdělku z investovaných peněz. Vzdáleným přístupem se dostal do jejího počítače, k osobním údajům i bankovnímu účtu. Žádný výdělek žena neobdržela, o peníze naopak přišla.
Legendy se opakují a pachatelé jsou bohužel stále úspěšní. Je to stále dokola, nicméně, opětovně upozorňujeme širokou veřejnost na to, že policista ani bankéř vám nebude volat a diktovat vám, kam máte své peníze posílat či komu je máte předávat. Pokud chcete investovat, poraďte se osobně s odborníky ve finančních institucích. Neinstalujte si do počítačů nebo mobilů neznámé aplikace a neumožňutje cizím osobám vzdálený přístup do zařízení. Nikomu nediktujte údaje z platební karty ani jiné osobní, citlivé údaje.
Rady a tipy jak se nestát další obětí naleznete na přiloženém odkaze.
https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. července 2026