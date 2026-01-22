Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Devět internetových podvodů na Lounsku za necelých 24 hodin
Ověřte si, kam vaše finance poputují, jelikož podvodníci opět úřadovali.
Dostali jste super výhodnou investiční nabídku, zprávu od kamaráda, rodiny, popřípadě jste narazili na výhodný internetový obchod? Zbystřete, informace si ověřujte a hlavně nikomu nesvěřujte vládu nad svým počítačem. O svých platbách si vždy rozhodujete sami.
Policisté z celého okresu se opět a znovu zabývají případy internetových podvodů, které zaplavily Lounsko a Žatecko během necelých 24 hodin, a to v 9 zatím evidovaných případech. Podvodníci útočí pod legendou falešného výhodného investování, přítele nebo rodiny v nouzi, popřípadě se tváří jako výhodný internetový obchod či bazar. V posledních evidovaných případech se staly obětí osoby napříč generacemi a okresem. Dotyční s vidinou značného zhodnocení nebo ušetření svých peněz uvěřili podvodníkům a v celkovém součtu přišli o necelý půl milionu korun.
Hlavním cílem podvodníků s falešnými investicemi je získat vzdálený přístup na plochu vašeho počítače a odcizit vaše peníze. Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé osobnosti a významné společnosti. Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky různých investičních společností. Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní údaje, snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače (na základě telefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který vzdálený přístup umožnuje). Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo pachateli nebo převody peněz díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel. Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy. Vše vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání dalších finančních prostředků.
Jak se nenechat okrást?
- Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.
- Ověřujte si, kdo Vám píše nebo volá. Může se totiž jednat jen o zdařilý podvod. Kamarád nebo rodinný příslušník, za kterého se podvodník vydává, o tom ani neví.
- Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.
- Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví.
- Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
- Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
- Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.
- Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
22. ledna 2026
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje