Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Devatenáctiletá řidička nadýchala 1,87
Nezvládla řízení a bourala.
V sobotu pár minut před půlnocí vyjížděli do obce Rybník na Orlickoústecku policisté k havárii osobního vozidla. To řídila 19letá řidička a spolu s ní cestovali podobně staří dva spolujezdci. Při jízdě nezvládla odbočení vlevo a s vozidlem narazila do plotu před rodinným domem. Když u mladé ženy policisté provedli dechovou zkoušku a uviděli na přístroji naměřenou hodnotu, o příčině havárie bylo hneska jasněji. Řidička totiž nadýchala 1,87 promile.
Všichni tři z vozidla vyvázli bez zranění. Ženě policisté zadrželi řidičský průkaz, zakázali jí další jízdu a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
27. dubna 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje