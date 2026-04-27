Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Pardubický kraj

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Devatenáctiletá řidička nadýchala 1,87

Nezvládla řízení a bourala. 

V sobotu pár minut před půlnocí vyjížděli do obce Rybník na Orlickoústecku policisté k havárii osobního vozidla. To řídila 19letá řidička a spolu s ní cestovali podobně staří dva spolujezdci. Při jízdě nezvládla odbočení vlevo a s vozidlem narazila do plotu před rodinným domem. Když u mladé ženy policisté provedli dechovou zkoušku a uviděli na přístroji naměřenou hodnotu, o příčině havárie bylo hneska jasněji. Řidička totiž nadýchala 1,87 promile.

Všichni tři z vozidla vyvázli bez zranění. Ženě policisté zadrželi řidičský průkaz, zakázali jí další jízdu a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

27. dubna 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

havarované vozidlo

