Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Devadesátiletý senior uvěřil slibům o investicích
Přišel o více než milion korun
Další případ podvodného jednání, při kterém pachatelé připravili devadesátiletého seniora v průběhu pěti let o více než milion korun, řeší zlínští kriminalisté. Záminka k vydírání měla podobu falešných investic do kryptoměn.
První kontakt proběhl v roce 2020, kdy seniora začali opakovaně telefonicky oslovovat neznámí lidé. Představovali se českými jmény a tvrdili, že zastupují společnost zabývající se investicemi. Slíbili mu, že z částky 255 000 korun, kterou zainvestuje, dokážou udělat milion.
Zájemce o investice postupně dostával poštou zásilky, ve kterých našel instrukce k jednotlivým krokům. Pachatelé požadovali opakované platby, údajně za zřízení kryptopeněženky nebo kvůli výhodnému kurzu. Peníze senior zasílal v hotovosti opět poštou, a to v různých částkách od několika tisíc až po desítky tisíc korun. Celkově takto odeslal více než 1 090 000 korun.
Komunikace probíhala výhradně telefonicky. Pachatelé volali z různých čísel, ale zpětné spojení nebylo možné, čísla už nefungovala.
Jak nenaletět?
- Nikdy neposílejte peníze na základě telefonické výzvy.
- Nespoléhejte na sliby vysokého zisku bez rizika.
- Prověřujte si společnosti, které vás kontaktují.
- Každou investici konzultujte s rodinou nebo s někým, komu důvěřujete.
8. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková