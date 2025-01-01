Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Devadesátiletý senior uvěřil slibům o investicích

Přišel o více než milion korun 

Další případ podvodného jednání, při kterém pachatelé připravili devadesátiletého seniora v průběhu pěti let o více než milion korun, řeší zlínští kriminalisté. Záminka k vydírání měla podobu falešných investic do kryptoměn.

První kontakt proběhl v roce 2020, kdy seniora začali opakovaně telefonicky oslovovat neznámí lidé. Představovali se českými jmény a tvrdili, že zastupují společnost zabývající se investicemi. Slíbili mu, že z částky 255 000 korun, kterou zainvestuje, dokážou udělat milion.

Zájemce o investice postupně dostával poštou zásilky, ve kterých našel instrukce k jednotlivým krokům. Pachatelé požadovali opakované platby, údajně za zřízení kryptopeněženky nebo kvůli výhodnému kurzu. Peníze senior zasílal v hotovosti opět poštou, a to v různých částkách od několika tisíc až po desítky tisíc korun. Celkově takto odeslal více než 1 090 000 korun.

Komunikace probíhala výhradně telefonicky. Pachatelé volali z různých čísel, ale zpětné spojení nebylo možné, čísla už nefungovala. 

Jak nenaletět?

  • Nikdy neposílejte peníze na základě telefonické výzvy.
  • Nespoléhejte na sliby vysokého zisku bez rizika.
  • Prověřujte si společnosti, které vás kontaktují.
  • Každou investici konzultujte s rodinou nebo s někým, komu důvěřujete.

8. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

