Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dětská policie v akci
Žáci se na chvíli proměnili v malé policisty.
Žáci ze základních škol v Holešově si oblékli reflexní vesty a byli součástí dopravně bezpečnostní akce. Na chvíli se z nich stali malí policisté. Se zaujetím poslouchali, na co všechno je potřeba se při silniční kontrole zaměřit. Žáci asistovali policistům z místního obvodního oddělení a strážníkům městské policie při kontrole dokladů, celkové prohlídce vozidla, kdy si všímali pneumatik, a také do kdy má řidič platnou technickou kontrolu. Vzorní řidiči dostali od malých „policistů“ odměny - nealkoholické pivo, řezačku pásů, alkoholtestr.
Děti si během akce také zopakovaly důležitá pravidla silničního provozu. Zanedlouho budou dělat průkaz cyklisty.
- Ptali jsme se jich, proč mají na sobě reflexní vesty? – pro svoji bezpečnost, aby je řidiči zaregistrovali už z větší dálky.
- Jaká je povinná výbava jízdního kola? – odrazky, funkční brzdy, zaslepené konce řídítek a za snížené viditelnosti světla.
- Zopakovali jsme si, že je jejich povinností, mít při jízdě na kole nasazenou cyklistickou přilbu.
- Také že musí být všichni v autě připoutaní a děti, které nemají ještě 150 cm nebo neváží 36 kg, musí použít dětskou sedačku, případně podsedák.
13. dubna 2026, nprap. Ing. Barbora Balášová