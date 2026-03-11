Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Detonace a nález zemřelé osoby v ulici Svobody v Liberci
Liberečtí kriminalisté prověřují okolnosti výbuchu a nálezu těla bez známek života v Liberci. Nebezpečí nehrozí.
Včerejšího dne, krátce před 18. hodinou, jsme obdrželi oznámení o pravděpodobné detonaci v blízkosti neobydleného prostoru v ulici Svobody v Liberci.
V průběhu prověřování okolí místa události bylo nalezeno lidské tělo bez známek života. Na místo byly povolány složky IZS, odborníci na problematiku týkající se pyrotechnických prostředků a kynologové se služebními psy na vyhledávání výbušnin.
Okolnosti této tragické události jsou v současné době předmětem úkonů prováděných ze strany Libereckých kriminalistů. Z důvodu zjišťování totožnosti a dalších okolností, za jakých došlo ke smrtelnému zranění muže a zda úmrtí má příčinnou souvislost s výbuchem, byla mimo jiné nařízena také soudní pitva.
Můžeme uklidnit veřejnost, že v souvislosti s touto událostí nikomu nehrozí žádné nebezpečí.
11. března 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje