Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Děti v dopravě aneb na silnicích bezpečně a projektový den
Projekt prevence bezpečné dopravy navštívilo v kutnohorské Základní a Praktické škole přes 100 žáků společně se svým pedagogickým dozorem. Projekt se dětem představil během února a začátkem března 2026.
Volba tématu nebyla náhodná. Počet nehod a úrazů v souvislosti s nerespektováním rizik v silničním provozu v nichž figurují děti, hovoří jasně. Lektorský tým složený z preventistky kutnohorské policie por. Mgr. Vendulky Marečkové a úžasné paní učitelky Mgr. Jarky Lázničkové a asistenta Pavla France se zaměřil na prevenci nástrah v ulicích, na vozovkách, v městském i venkovském prostředí s využitím interakce a aktivizačních technik.
Na výstavě se také podílel Krajský koordinátor BESIPu pro Středočeský kraj Bc. Ondřej Žabenský, který se také výstavy zúčastnil a s dětmi zkoušel a nacvičoval různé modolové sytuace, které mohou v silničním provozu nastat. Projektový páteční den navštívila a do společných aktivit s dětmi se zapojila policistka preventistka Obvodního oddělení Kutná Hora prap. Katka Bartošová.
Dominantní částí projektu byl program pro děti od předškolního věku až po žáky druhého stupně uvedené školy. Program pro děti byl jakýmsi naladěním a úvodem do problematiky bezpečnosti v dopravní výchově. Na přihlášené čekali modelové situace, nácvik simulace tísňového volání, bezpečnostní desatero, nácvik využívání ochranných pomůcek, správné přecházení. Dostatek prostoru byl i na využití interaktivních výukových prvků v herní zóně s dopravními značkami a kvízy.
V souvislosti s blížícímijarními prázdninami se preventisté věnovali také „prázdninovému desateru“.
Poslední páteční 6. března 2026 den byl jakýmsi shrnutím celé výstavy, takzvaný Projektový den a během dopoledne si tak všechny děti mohly ověřit své znalosti a dovednosti na uvedené téma.
Tuto výstavu preventivnímu týmu v rámci příkladné a dlouhodobé spolupráce zapůjčila koordinátorka prevence kriminality MěÚ Kralupy nad Vltavou paní Stanislava Valterová společně s preventistkou ÚO PČR Mělník por. Mgr. Markétou Johnovou. Za uvedenou spolupráci děkujeme!
V souvislosti s konáním a přípravou této akce patří poděkování panu Michalovi Smrkovskému z kutnohorského Domu dětí a mládeže Dominik za zapůjčení jízdních kol a odrážedla. Děkujeme též panu Martinovi Pečenkovi z kutnohorských Technických služeb za zapůjčení dopravních značek.
Velké poděkování patří zejména ředitelce jmenované školy Mgr. Lídě Janouškové, úžasné paní učitelce Mgr. Jaroslavě Lázničkové, dále asistentu Pavlovi Francovi a hlavně všem dětem, které se velmi zapojovaly do diskuze na uvedené téma.
Pro velký úspěch a zájem připravuje tým preventistů opakovaně tento projekt postupně představit žákům základních škol na Kutnohorsku.
por. Mgr. Vendulka Marečková
6. března 2026