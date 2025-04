Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Děti se učily o bezpečnosti i otiscích prstů

BEROUNSKO – Téměř 20 dětí z mezouňské školky si užilo preventivní dopoledne plné zajímavých aktivit.

Ve středu 16. dubna zažily děti z mateřské školy v Mezouni výjimečný den. Do školky totiž zavítala policejní, která si pro zhruba dvacítku dětí připravila pestrý program zaměřený na bezpečnost — a to jak v dopravě, tak i v digitálním světě.

Setkání bylo součástí dlouhodobé preventivní činnosti policie, která má za cíl seznamovat děti s důležitými pravidly bezpečného chování srozumitelnou a zábavnou formou. Malí posluchači se dozvěděli základní informace o tom, jak se bezpečně pohybovat na silnici — ať už jako chodci, nebo při jízdě na kole či koloběžce, proč je důležité nosit helmu, jak správně přecházet silnici nebo co znamenají základní dopravní značky.

Velkou pozornost si získaly také kyberpohádky — moderní, interaktivní pohádky, které dětem přibližují základy bezpečného chování na internetu. V jednoduchých příbězích se děti dozvěděly, proč je důležité neprozrazovat osobní údaje, jak se zachovat, když je někdo na síti osloví, a že i pohádkoví hrdinové musí být v online prostoru obezřetní.

Program ale nebyl jen o poslouchání. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se dělají otisky prstů, a každé si odneslo ten svůj domů na památku. Dalším zážitkem byla návštěva policejního vozu, kde si mohly prohlédnout vybavení a posadit se na místo řidiče.

V závěru dopoledne si děti zahrály hru na odhalování nebezpečných předmětů, která je vedla k zamyšlení nad tím, co je bezpečné a co by měly raději nechat dospělým. A nechyběla ani výuka tísňových čísel, která si děti s nadšením procvičovaly.

Celé setkání probíhalo v přátelské atmosféře a děti se nejen bavily, ale především naučily spoustu důležitých věcí, které mohou v budoucnu přispět k jejich bezpečí.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

24. dubna 2025

