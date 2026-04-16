Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Děti překvapily nejen znalostmi
Ve třídě stáli malí policisté.
Dne 15. dubna 2026 zavítala policistka společně s pracovnicí sociálního odboru MÚ Blatná do dvou místních mateřských škol, kde pro děti připravily zábavné a zároveň poučné setkání.
Duben je tradičně vnímán jako měsíc bezpečnosti, a právě v tomto období probíhá také celorepubliková dopravně bezpečnostní akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“. S příchodem jara tráví děti více času venku – pohybují se nejen jako chodci, ale často už i jako malí cyklisté. O to důležitější je připomínat jim zásady bezpečného chování.
Hned v úvodu se děti dozvěděly, kdo je policista, jak ho bezpečně poznají a jaké nosí uniformy. Policistka jim přiblížila svou práci a vysvětlila, jakým způsobem pomáhá lidem v různých situacích. Malí posluchači se aktivně zapojovali a bylo vidět, že je téma velmi zajímá.
Velkou část programu tvořila dopravní výchova. Děti si společně povídaly o tom, jak správně a bezpečně přecházet silnici. Následně si vyzkoušely role chodců, řidičů i policisty a ukázaly, že toho už hodně ví. Předvedly bezpečné přecházení a řízení provozu na improvizované silnici. Zábavnou formou si tak upevnily důležité zásady bezpečného chování.
Nezapomnělo se ani na bezpečnost při cestování autem – děti si zopakovaly, jak správně sedět jako spolujezdec a proč je důležité být připoutaný. Důraz byl kladen také na viditelnost chodců, zejména za snížené viditelnosti, kdy mohou reflexní prvky výrazně zvýšit jejich bezpečí.
Během setkání se otevřela i témata možných rizik. Děti se dozvěděly, jak správně reagovat například při nálezu odhozené injekční stříkačky nebo v jiných nebezpečných situacích.
Velkým překvapením pro policistku bylo, že si děti na její návštěvu vyrobily papírové policejní čepice. Bylo zřejmé, že se na setkání opravdu těšily. Za svou aktivitu, šikovnost a zapojení do připravených her si děti odnesly drobné dárečky a reflexní pásky, které jim pomohou být na silnici bezpečnější.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
16. dubna 2026