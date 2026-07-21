Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Děti a požitý alkohol
Prázdniny jsou v plném proudu a děti se těší na spoustu volného času, výlety, dovolené, tábory, koupání i zábavu. Noční popíjení alkoholu na veřejnosti nedopadlo pro mladistvou dívku asi dle jejích představ.
Kombinace slunečného počasí, vysokých teplot a alkoholu představuje pro dětský oraganismus extrémní riziko. Nezapomeňte hlavně na své zdraví. V noci z uplynulé soboty na neděli musela mladistvá dívka pro intoxikaci alkoholem skončit v péči zdravotníků.
Situace se měla odehrát na zatím přesně nezjištěném místě na severním Plzeňsku. Dosud neznámý pachatel se mohl dopustit trestného činu, když měl na místě veřejně přístupném podat alkohol v nezjištěném množství a nezjištěné značky mladistvé osobě. Náhlá změna zdravotního stavu dívky spustila řetězec událostí. Dívka byla následně převezena do zdravotnického zařízení k dalšímu vyšetření. Přivolaná policejní hlídka u mladistvé prověřila přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou, která ukázala hodnotu 1,41 promile alkoholu v dechu. Veškerými okolnostmi této záležitosti se nyní zabývají policisté obvodního oddělení Třemošná.
Co bychom měli udělat, abychom se do takové situace nedostali?
Pro mladou generaci – říci NE není slabost. Zkoušet alkohol u vody nebo kdekoli na slunci může zničit celé prázdniny během pár minut. Pokud se kamarád dostane do problémů nebo nezvládá situaci, neváhejte a okamžitě volejte tísňovou linku 155 nebo 158. Rychlá reakce zachraňuje životy – tady není místo pro případné obavy, že se budou rodiče zlobit.
Pro rodiče – včasná prevence začíná doma. Školní besedy nemohou nahradit roli rodiny. Mluvte s dětmi otevřeně a nezlehčujte rizika alkoholu. Nastavte jasná pravidla a hranice. Nebojte si říct NE a být důslední. Budování důvěry a pevných mantinelů dává dospívajícímu sílu odolat tlaku vrstevníků.
Společným cílem nás všech je vytvářet pro děti bezpečné prostředí. Prevence není jen o zákazech, ale o důvěře, vysvětlování a včasné pomoci.
por. Veronika Hokrová, DiS.
21. července 2026