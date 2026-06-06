Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Děsivé fotografie z nehody
Policisté řeší čelní střet dvou motocyklů a zjišťují, kdo je viníkem nehody
V úterý 2. června jsme deset minut před devatenáctou hodinou večerní přijali na tísňovou linku oznámení o vážné dopravní nehodě, která se stala v pražské Krči v ulici Vídeňská ve směru od ulice K Zeleným domkům k ulici Jalodvorská. Z dosud nezjištěné příčiny se osmačtyřicetiletý řidič na motocyklu střetl se sedmačtyřicetiletým řidičem jedoucím taktéž na motocyklu. Po střetu došlo k odmrštění obou motocyklů a zranění obou řidičů. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která oba muže ošetřila. Řidiči při této závažné nehodě mimo pohmožděnin utrpěli i otřes mozku a závažnou zlomeninu končetiny. Celková způsobená škoda je předběžně policisty vyčíslena na přibližně čtvrt milionu korun.
Policisté v souvislosti s touto nehodou a z důvodu jejího objasnění prosí veřejnost o pomoc. V případě, že někdo viděl průběh dopravní nehody, a to co jí předcházelo, nebo má kamerové záznamy z vozidla, kde je děj nehody a okamžiky před ní zachyceny, prosím neprodleně kontaktujte linku 158. Jakékoliv informace či záznamy nám mohou pomoci při objasnění nehody.
mjr. Eva Kropáčová
6.6.2026
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