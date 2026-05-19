Desítky policistů dohlédnou na veřejný pořádek nejen v Brně
Opatření předchází řada jednání s organizátory či pořadateli. [VIDEO]
Policisté se na víkend pečlivě připravují. „V terénu budou pořádkoví cizinečtí i dopravní policisté a samozřejmě také kriminalisté. Svou nezastupitelnou roli hraje při podobných opatřeních i antikonfliktní tým. Pomůže nám také technika,“ uvedl ředitel jihomoravských policistů brigádní generál Leoš Tržil.
Naším cílem je udržet veřejný pořádek, dohlédneme na dodržování práva ať už z podhledu shromažďovacího zákona či jiných legislativních předpisů. Spolupracovat budeme s městskou policií Brno a i nadále jsme v kontaktu s pořadateli i organizátory dílčích akcí a očekáváme, že jejich akce proběhnou v rámci daném zákony a i přes vypjatější atmosféru relativně v poklidu. „Zároveň platí, že dílčí opatření aktuálně přizpůsobujeme získávaným informacím,“ ujistil Tržil.
Policisté spolu s kriminalisty prověřují hned několik výhružek mířících proti organizátorům i samotnému konání akce. Dosud se nám podařilo ustanovit dva autory. Jeden z mužů pochází ze Středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté. Ani druhý podezřelý nemohl být dosud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyslechnut. Všechna dosud prověřovaná jednání mají přestupkový charakter.
19.05.2026, mjr. Pavel Šváb