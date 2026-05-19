Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Desítky policistů dohlédnou na veřejný pořádek nejen v Brně

Opatření předchází řada jednání s organizátory či pořadateli. [VIDEO] 

Policisté se na víkend pečlivě připravují. „V terénu budou pořádkoví cizinečtí i dopravní policisté a samozřejmě také kriminalisté. Svou nezastupitelnou roli hraje při podobných opatřeních i antikonfliktní tým. Pomůže nám také technika,“ uvedl ředitel jihomoravských policistů brigádní generál Leoš Tržil.

Naším cílem je udržet veřejný pořádek, dohlédneme na dodržování práva ať už z podhledu shromažďovacího zákona či jiných legislativních předpisů. Spolupracovat budeme s městskou policií Brno a i nadále jsme v kontaktu s pořadateli i organizátory dílčích akcí a očekáváme, že jejich akce proběhnou v rámci daném zákony a i přes vypjatější atmosféru relativně v poklidu. „Zároveň platí, že dílčí opatření aktuálně přizpůsobujeme získávaným informacím,“ ujistil Tržil.  

Policisté spolu s kriminalisty prověřují hned několik výhružek mířících proti organizátorům i samotnému konání akce. Dosud se nám podařilo ustanovit dva autory. Jeden z mužů pochází ze Středočeského kraje, jeho zdravotní stav mu neumožňuje ani přijet do Brna a případ tak dořeší místní policisté. Ani druhý podezřelý nemohl být dosud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyslechnut. Všechna dosud prověřovaná jednání mají přestupkový charakter.

19.05.2026, mjr. Pavel Šváb

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 