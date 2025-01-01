Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Den uniformovaných sborů v Kroměříži
I letos toho bylo k vidění hodně!
Velká prezentační akce, která má již několik ročníků za sebou a pořád je na co se dívat, se opět vrátila do svých oblíbených prostor na Letiště Kroměříž. Každoročně ji navštíví několik tisíc lidí.
Za Policii České republiky se představili policisté oddělení služební hipologie, kynologie, pohotovostního a eskortního oddělení, oddělení cizinecké policie, odboru služby dopravní policie a policisté Obvodního oddělení Bystřice pod Hostýnem.
Program byl opravdu bohatý. Při dynamických ukázkách se předvedli policejní psi a koně. Z policejní techniky si pak zájemci mohli prohlédnout čtyřkolku, velitelsko-štábní vozidlo pohotovostního a eskortního oddělení, policejní BMW a schengenbus. V našem policejním stanu jsme rozdávali razítka, odměny a kdo měl chuť, splnil nějaký úkol z kola štěstí. Zájemcům o práci u Policie ČR byli k dispozici personalisté, kteří jim předali důležité informace.
7. října 2025, nprap. Ing. Barbora Balášová