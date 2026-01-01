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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Den s policií ve Zlíně

Na stadionu Mládeže jsme společně s vámi oslavili 35. výročí založení Policie České republiky největší akcí za posledních deset let. 

Ve čtvrtek se ve Zlíně uskutečnil Den s policií, rozsáhlá prezentační akce pořádaná Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje u příležitosti 35. výročí založení Policie České republiky. Šlo o největší veřejnou akci KŘPZ za posledních deset let, která nabídla pestrý program pro děti, rodiny i širokou veřejnost.

Program byl letos mimořádně bohatý. Služební kynologie a hipologie předvedly dynamické ukázky práce psovodů a jízdní policie. Pohotovostní a eskortní oddělení návštěvníkům umožnilo prohlédnout si zbraně, výstroj a speciální vybavení. Cizinecká policie připravila zábavný, ale poučný kvíz s cizineckou tematikou. Služební příprava se zaměřila na základy zdravovědy a první pomoc. Dopravní policisté uspořádali napínavé závody o titul nejrychlejšího běžce. Policejní psychologové nabízeli testy osobnosti, náboráři aktivně oslovovali mladé zájemce o službu u policie a tiskové oddělení poskytovalo preventivní rady a informace z oblasti bezpečnosti. Velký zájem vzbudil také vozový park policie, který si oblíbily především děti.

O pozornost návštěvníků se výrazně přihlásili také naši nejmladší čtyřnozí parťáci, kteří se po celý den těšili neutuchajícímu zájmu a obdivu zejména dětí, a stali se tak jedním z nejvyhledávanějších stanovišť.

Generali pojišťovna přivezla simulátor nárazu, oblíbený „otáčecí trenažer“, který účastníkům během pár vteřin doslova převrátil pohled na svět a připomněl, proč má smysl používat bezpečnostní pásy.

Zlatým hřebem programu se stalo přistání policejního vrtulníku, které přilákalo davy návštěvníků a postaralo se o nezapomenutelný zážitek pro malé i velké.

Akce proběhla v přátelské atmosféře a připomněla význam Policie ČR v oblasti ochrany veřejnosti, prevence kriminality i spolupráce s občany.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje děkuje za významnou pomoc při organizaci akce Magistrátu města Zlína a společnosti Steza Zlín. Poděkování za podporu a účast patří také partnerům Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, Generali pojišťovně a Hitrádiu Zlín, které se postaralo o příjemnou hudební kulisu.

22. června 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

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