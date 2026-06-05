Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Den s motorkáři u stadionu FK Teplice
Motorkáři si mohli vyzkoušet své dovednosti pod dohledem zkušených instruktorů.
Tepličtí dopravní policisté si připravili pro motorkáře den plný praktických zkušeností. V uplynulých dnech se u fotbalového stadionu FK Teplice uskutečnila speciální preventivní akce zaměřená na bezpečnost motocyklistů v silničním provozu. Šestnáct, předem přihlášených vyznavačů jízdy na dvou kolech si odneslo nejen cenné rady, ale především neocenitelné zkušenosti z praktického výcviku.
Klíčovým pilířem dne byl instruktor policejní služební přípravy. Jako bývalý aktivní závodník, instruktor silniční bezpečnosti a současný instruktor závodní agentury na autodromech, předal zúčastněným mnoho užitečných zkušeností a postřehů pro pohyb v dnešním provozu. Připravil si sérii praktických cvičení zaměřených na bezpečnou jízdu, zvládání krizových situací a správnou techniku ovládání stroje v limitních momentech. Jeho odborný výklad, podložený lety zkušeností z okruhů i běžného provozu, sklidil u přítomných obrovský pozitivní ohlas.
Kromě samotného pilování jezdeckých dovedností měli motorkáři jedinečnou příležitost zkonzultovat s dopravními policisty technický stav svých strojů a prohlédnout si moderní policejní techniku. Velkému zájmu se těšilo také ověřování přesnosti palubních tachometrů a odhad vlastní rychlosti, které policisté prováděli přímo na místě pomocí certifikovaného policejního radaru.
Obdobná akce se plánuje i do budoucna. Zároveň chceme touto cestou poděkovat vedení fotbalového klubu FK Teplice, že umožnilo tuto akci uskutečnit na jejich parkovací ploše před stadionem.
5. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí