Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Den s modrým majákem v Semilech
Návštěvníci zažili odpoledne plné adrenalinu a nezapomenutelných zážitků.
V sobotu 20. června v městském parku Ostrov proběhl již druhý ročník akce „Den s modrým majákem“, který pro veřejnost připravilo město Semily ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému.
„Den s modrým majákem“ přilákal stovky návštěvníků všech věkových kategorií a nabídl jim jedinečnou možnost nahlédnout do světa záchranářů tak, jak jej běžně nevidíme.
Přesto, že panovaly vysoké teploty, tak atmosféra byla od prvních minut nabitá energií. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, který spojil dynamické ukázky, interaktivní stanoviště, soutěže i vzdělávací prvky.
Přítomní si mohli prohlédnout moderní techniku, ale také si vyzkoušet činnosti, které jsou běžnou součástí práce policistů, hasičů či záchranářů. Pro děti byla připravena také soutěž. Kdo prošel všechna stanoviště, tak se mohl zapojit do slosování o hodnotné ceny. Součástí odměn pro soutěžící byly také zážitkové poukazy, které věnovaly nejen složky IZS.
Policie České republiky si pro návštěvníky připravila dvě dynamické ukázky. Policisté z Územního odboru policie Semily společně se psovody předvedli zásah proti nebezpečným pachatelům. Diváci se zatajeným dechem sledovali služebního psa, který se zakousl do prchajícího „lumpa“, kterého následně policisté zadrželi.
Neméně atraktivní byla ukázka výcviku policejních koní z oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Disciplína a souhra jezdců s koňmi si vysloužily nadšený potlesk.
Policisté navíc představili širokou škálu výstroje, výzbroje a služebních vozidel, včetně motocyklu dopravní policie. Návštěvníci si mohli vyzkoušet donucovací prostředky, balistickou ochranu a dokonce i kompletní výstroj, kterou policisté používají při reálných zásazích. Velkým lákadlem byly také testy na alkohol a drogy či speciální brýle simulující opilost a účinky návykových látek.
Pro odvážné byla připravena i možnost vyzkoušet si pocit zadrženého v zamřížovaném prostoru speciálního policejního vozidla. A ti, kteří uvažují o kariéře u Policie ČR, získali na náborovém stanovišti všechny potřebné informace.
Další dynamické ukázky předvedli psovodi Vězeňské služby a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Vězeňská služba České republiky předvedla výcvik služebních psů, včetně vyhledávání různých předmětů, či drog. Hasiči předvedli vyproštění osoby z vozidla a slanění lezce ze žebříku.
Ve stánku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra si mohli zájemci mimo jiné i nechat vyšetřit zrak.
Den s modrým majákem nebyl jen o ukázkách. Byl to den plný zážitků, které spojily veřejnost (nejen) se záchranáři. Děti soutěžily, mohly si prohlédnout služební vozidla a vybavení všech přítomných složek a s nadšením sledovaly každou ukázku. Dospělí oceňovali možnost vyzkoušet si techniku, kterou běžně vidí jen z dálky, a získat nové informace o práci záchranářů.
Celý den se nesl v duchu přátelské atmosféry, vzájemné podpory a respektu.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří dorazili v hojném počtu a vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. Vaše podpora je pro nás i pro všechny složky IZS obrovskou motivací do další práce.
22. 6. 2026
nprap. Martina Frýdová
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