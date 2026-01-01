Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Den prevence a osvěty v dopravě
VYŠKOV: I letos se konala akce před začátkem prázdnin.
Již tradičně patřilo poslední úterý školního roku akci s názvem Den prevence a osvěty v dopravě. Vyškovské náměstí zaplnila nejen policejní, vojenská a hasičská technika, ale i mnoho školáků a dospělých. Tuto preventivní akci pořádá odbor dopravy vyškovského městského úřadu spolu s Vojenskou akademií ve Vyškově a Policií České republiky. Je podpořena i Hasičským záchranným sborem, BESIPem Jihomoravského kraje, Městskou policií Vyškov, Majákem Vyškov a Českým červeným křížem Vyškov. Jejím cílem je hravým a názorným způsobem upozornit malé i velké příchozí na skutečnosti, které by účastník silničního provozu měl brát na vědomí. S příchodem prázdnin a odjezdy na dovolenou totiž narůstá riziko dopravních nehod.
Větší návštěvníci si tak mohli na trenažéru vyzkoušet, jaké to je, když se vozidlo převrátí. Tradičně velký zájem byl o simulaci řízení motocyklu a to i v krizových situacích. Menší i větší děti dostaly u policejního stánku drobné reflexní dárky za účast v dopravních soutěžích. Navíc jim kriminalistický technik vyrobil daktyloskopické otisky prstů. Jejich rodiče nebo prarodiče se tady mohli dozvědět cenné rady před odjezdem na dovolenou, jak se zachovat při dopravní nehodě, jak se správně chovat jako cyklista nebo o důležitosti zádržných systémů. Mimoto jsme dospělé upozorňovali i na riziko vloupání během dovolených a na riziko tzv. „výhodných investic“ a kyberpodvodů. Návštěvníci akce si mohli vyzkoušet i to, jak ovlivní jejich prostorovou orientaci speciální brýle, které navozují stav jakoby byl člověk opilý, pod vlivem drog nebo oslněn zapadajícím sluncem v kombinaci s únavou. Mnozí byli překvapeni, že projít jednoduchý slalom mezi kužely není tak snadné. Speciální pořádková jednotka z Brna prezentovala nejen policejní výstroj a výzbroj, ale v krátké a dynamické ukázce předvedla zadržení prchajícího zloděje. Následovala ukázka práce hasičů, kteří vyprošťovali osobu z vozidla. Soutěže pro děti nechyběly ani na stánku Majáku Vyškov, kde si mohly vyzkoušet překážkovou dráhu jako cyklisté. Velký zájem byl i u stanoviště Českého červeného kříže, kde si návštěvníci mohli prakticky vyzkoušet základy první pomoci či nechat změřit krevní tlak nebo hladinu cukru. Malé i velké zaujala policejní, hasičská i vojenská vozidla. Nechyběla ani technika dálniční policie Ivanovice na Hané.
por. Mgr. Alice Musilová, 30. června 2026