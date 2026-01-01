Den otevřených dveří v Hradci Králové
Ukázky zásahů, služební psi, technika i soutěže o ceny.
Policie České republiky, Územní odbor Hradec Králové, srdečně zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 13. května 2026 od 14.00 do 18.00 hodin v prostorách Obvodního oddělení Hradec Králové 3, na adrese Ulrichovo náměstí 734/7, 500Den otevřených dveří ÚOHK.jpg 02 Hradec Králové.
Cílem akce je přiblížit veřejnosti každodenní práci policistů, umožnit nahlédnutí do zákulisí policejní služby a nabídnout prostor pro osobní setkání a dotazy. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost poznat nejen současnou podobu policejní práce, ale i historii spojenou s touto výjimečnou budovou.
Program akce
Během dne budou připraveny statické i dynamické ukázky, interaktivní stanoviště a doprovodný program pro děti i dospělé:
- prohlídka služebních prostor obvodního oddělení
- možnost osobního rozhovoru s pamětníkem, který se v historické budově narodil
- statické ukázky historie Policie ČR – výstava uniforem, techniky a dokumentů
- prezentace Dopravní policie
- Cizinecká policie – Schengenbus a eskortní vozidlo
- Oddělení náboru – informace o kariéře u Policie ČR
- Oddělení prevence – interaktivní stanoviště nejen pro děti
- Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
- slosování návštěvníků o atraktivní ceny
Vyzkoušet si můžete například
- střelbu z laserové zbraně CZ 75
- speciální brýle simulující účinky návykových látek a únavy
- pocit, jaké je být eskortovanou osobou
Dynamické ukázky
14.30 hod. – ukázka pořádkové policie: zásahová akce s využitím služebního psa
15.30 hod. – služební pes a ukázka jeho dovedností
16.30 hod. – zadržení pachatele
17.30 hod. – ukázka pořádkové policie: zásahová akce s využitím služebního psa
17.45 hod. – slosování návštěvníků
Policie České republiky zve všechny zájemce o bezpečnost, historii i praktické fungování policejní služby, aby přišli strávit odpoledne v inspirativním prostředí a poznali policejní práci zblízka.