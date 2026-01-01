Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Den otevřených dveří v Hradci Králové

Ukázky zásahů, služební psi, technika i soutěže o ceny. 

Policie České republiky, Územní odbor Hradec Králové, srdečně zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 13. května 2026 od 14.00 do 18.00 hodin v prostorách Obvodního oddělení Hradec Králové 3, na adrese Ulrichovo náměstí 734/7, 500Den otevřených dveří ÚOHK.jpgDen otevřených dveří ÚOHK.jpg 02 Hradec Králové.

Cílem akce je přiblížit veřejnosti každodenní práci policistů, umožnit nahlédnutí do zákulisí policejní služby a nabídnout prostor pro osobní setkání a dotazy. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost poznat nejen současnou podobu policejní práce, ale i historii spojenou s touto výjimečnou budovou.

Program akce

Během dne budou připraveny statické i dynamické ukázky, interaktivní stanoviště a doprovodný program pro děti i dospělé:

  • prohlídka služebních prostor obvodního oddělení
  • možnost osobního rozhovoru s pamětníkem, který se v historické budově narodil
  • statické ukázky historie Policie ČR – výstava uniforem, techniky a dokumentů
  • prezentace Dopravní policie
  • Cizinecká policie – Schengenbus a eskortní vozidlo
  • Oddělení náboru – informace o kariéře u Policie ČR
  • Oddělení prevence – interaktivní stanoviště nejen pro děti
  • Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
  • slosování návštěvníků o atraktivní ceny

Vyzkoušet si můžete například

  • střelbu z laserové zbraně CZ 75
  • speciální brýle simulující účinky návykových látek a únavy
  • pocit, jaké je být eskortovanou osobou

Dynamické ukázky

14.30 hod. – ukázka pořádkové policie: zásahová akce s využitím služebního psa

15.30 hod. – služební pes a ukázka jeho dovedností

16.30 hod. – zadržení pachatele

17.30 hod. – ukázka pořádkové policie: zásahová akce s využitím služebního psa

17.45 hod. – slosování návštěvníků

Policie České republiky zve všechny zájemce o bezpečnost, historii i praktické fungování policejní služby, aby přišli strávit odpoledne v inspirativním prostředí a poznali policejní práci zblízka.

