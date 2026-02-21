Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Den obětí 2026: Majáky jako symbol podpory
Evropský den obětí trestných činů připadá na 22. února 2026. Na Kladensku jsme si jej symbolicky připomněli již 20. února 2026 ve 12:00 hodin na náměstí Starosty Pavla v Kladně a před policejními služebnami v celém okrese. Minutou ticha a rozsvícenými majáky jsme vyjádřili úctu obětem a připomněli, že pomoc je vždy nablízku.
Evropský den obětí trestných činů je každoročně příležitostí zastavit se a připomenout si ty, jejichž život zasáhla trestná činnost. Datum 22. února odkazuje na přijetí Charty práv obětí v roce 1990, která zdůraznila nutnost ochrany, podpory a citlivého přístupu k poškozeným.
Na Kladensku jsme si tento den připomněli symbolicky již v pátek 20. února 2026 v pravé poledne. Na náměstí Starosty Pavla v Kladně i před služebnami napříč kladenským okresem se policisté na okamžik zastavili a minutou ticha uctili oběti trestných činů. Následně se rozblikaly modré majáky služebních vozidel. Jejich světlo nebylo výstrahou, ale jasným vzkazem – nejste sami, pomoc existuje a je na dosah.
Když se řekne oběť trestného činu, mnozí si představí konkrétní událost – krádež, napadení nebo dopravní nehodu. Obětí však může být kdokoliv, komu bylo ublíženo na zdraví, důstojnosti či majetku. Často zůstávají skryté také další osoby, které situace zasahuje nepřímo. Typickým příkladem je domácí násilí, kde nejsou zasaženy jen přímé oběti, ale i děti, které násilí slyší nebo mu přihlížejí. I ony mohou nést dlouhodobé následky v podobě stresu, úzkostí či narušených vztahů.
V současné době přibývá také případů v online prostoru – výhrůžky, vydírání, kyberšikana či zneužití intimních materiálů. Tyto skutky se odehrávají za obrazovkami mobilních telefonů a počítačů, často bez svědků. Jejich dopady však mohou být velmi závažné a dlouhodobé.
Policie České republiky se práci s oběťmi věnuje systematicky a dlouhodobě. Disponuje speciálními výslechovými místnostmi, které vytvářejí bezpečné a důvěrné prostředí, poskytuje krizovou intervenci i základní psychologickou podporu. Cílem je zabránit tzv. sekundární viktimizaci, tedy tomu, aby samotné trestní řízení oběti způsobilo další trauma.
Významným partnerem policie je také Probační a mediační služba, která nabízí bezplatné právní informace, psychosociální podporu a pomoc při orientaci v trestním řízení. Společným cílem je, aby se žádná oběť necítila bezmocná a aby měla přístup k potřebné pomoci bez ohledu na to, kdy k trestnému činu došlo.
Blikající majáky na Kladensku tak nebyly pouze symbolickým gestem. Byly připomínkou, že na oběti – i ty, které zůstávají skryté – nezapomínáme.
Pokud jste se stali obětí trestného činu, čelíte výhrůžkám, domácímu násilí nebo kyberšikaně, nezůstávejte na svou situaci sami. Obraťte se na Policii České republiky prostřednictvím tísňové linky 158 nebo osobně na kterékoliv policejní služebně.
NeJSME bezMOCNÍ.
nprap. Monika Pragerová
PČR, Územní odbor Kladno
21. února 2026