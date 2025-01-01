Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Den linky 158... Kdo přijímá hovory? Co vše zajišťuje operační?
Den linky 158 připadá na dnešní den, a určitě nejen dle data (15. 8.), ale především jako dík všem „operačním“, kteří mají u Policie ČR nezastupitelné místo.
- Paní volala na linku 158, že jí stále kdosi zvoní na zvonek. Při příjezdu hlídky nikdo na místě nebyl, až na opravdu většího brouka, který lezl po zvoncích. Situace vyřešena, paní poděkovala…
- Muž na linku 158 oznámil, že má problém s vozem, stojí přímo ve vjezdu do nemocnice a dosti „zavází“. Prostě urgent. Poprosil, zdali by hlídka nemohla přijet, a pokud možno, i s klíčem č. 17. Policisté na místě zjistili, že muž nestojí s autem u nemocnice, ale na protějším běžném parkovišti. A taky se osvětlila žádost o klíč – auto bylo porouchané…
I obdobné nestandardní hovory přijímají moravskoslezští policisté - operátoři Národního tísňového čísla 158, tedy tísňové linky 158. Častěji ale oznamují lidé závažné věci, kdy je pomoc policistů nezbytná. Jedná se o události spojené také s ohrožením života a zdraví, někdy i se zbraní, jde o ohlášené fyzické útoky, narušení veřejného pořádku, dopravní nehody a obdobně. Denně (za 24 hodin) přijmou operátoři linky 158 zhruba 700 až 900 hovorů, nejvytíženější jsou v pátky a soboty.
Pro občany Moravskoslezského kraje funguje od roku 2011 v Ostravě Integrované bezpečnostní centrum. Jde o společné dispečerské pracoviště policistů, hasičů a zdravotníků, kteří jsou v těsném kontaktu s Městskou policií Ostrava. Občanům je tak 24/7 poskytován maximální servis, ať „vytočí“ jakoukoliv tísňovou linku, vč. 112. Svědčí o tom koordinace sil a prostředků při mimořádných nejen bezpečnostních událostech týkajících se široké veřejnosti. Jednalo se třeba i o zásahy a pomoc složek IZS při loňských povodních anebo připravenost operačního řízení u MSLH IIHF 2024, které se konalo loni také v Ostravě.
K činnosti operačního střediska za rok 2024: https://policie.gov.cz/clanek/moravskoslezsti-operatori-tisnove-linky-158-vyridili-loni-temer-170-000-hovoru.aspx .
Všechny hovory z linky 158 míří z pohledu Policie ČR k téměř 90 operačním důstojnicím a důstojníkům. Ti musí být profesně velice znalí především širokospektrální policejní činnosti, nesmí jim chybět rozhodnost, musí umět pracovat „pod tlakem“, současně je zapotřebí empatie, vnímavosti a citlivosti. Policisté musí na jedné straně umět komunikovat s oznamovateli, a to i ve vypjatých a krizových situacích, dále shromáždit potřebné informace a v co nejkratším čase se v nich rychle zorientovat. Na druhé straně je na jejich bedrech efektivní řešení situace, zajištění následné pomoci, zpravidla koordinací a v součinnosti s kolegy v terénu. Každou událost sledují a končí až jejím vyřešením, zpětnou vazbou.
Věřte, práce je to náročná, ale pocit, že jste pomohli, nic nenahradí.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 15. srpna 2025