Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Den, kdy pomoc má jedno číslo: 112 v OC Central Kladno
Evropský den linky 112 i letos ožil přímo v OC Central Kladno. Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak funguje tísňové volání, setkat se s příslušníky integrovaného záchranného systému a zjistit, proč je číslo 112 jedním z nejdůležitějších čísel v našem životě.
Ve středu 11. února 2026 se obchodní centrum OC Central Kladno proměnilo v místo, kde šlo především o bezpečnost, prevenci a správnou reakci v krizových situacích. U příležitosti Evropského dne linky 112 se zde uskutečnila oblíbená osvětová akce Den 112 na Kladně, která přilákala desítky rodin s dětmi i jednotlivce všech věkových kategorií.
Evropské tísňové číslo 112 letos v České republice slaví už 22 let svého fungování. Za tu dobu se stalo klíčovým spojencem v okamžicích, kdy jde o vteřiny – o život, zdraví nebo majetek. Operátoři tísňové linky za dobu její existence odbavili desítky milionů hovorů a díky neustálému technologickému rozvoji dnes zvládají i komunikaci prostřednictvím SMS či automatická hlášení z vozidel prostřednictvím systému eCall.
Linka 112 funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je dostupná zdarma nejen v České republice, ale na celém území Evropské unie – a to i bez SIM karty nebo kreditu. Velkou výhodou je také možnost komunikace v cizích jazycích, což pomáhá turistům i cizincům v nouzi.
Díky propojení krajských operačních středisek je navíc zajištěno, že se dovoláte i v případě přetížení nebo technického výpadku v jiném regionu. Moderní technologie umožňují přesnou lokalizaci volajícího a rychlé předání informací jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému.
Na kladenské akci nechyběli zástupci Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, kteří návštěvníkům přiblížili nejen svou každodenní práci, ale především princip fungování tísňové komunikace. Velký důraz byl kladen také na prevenci a vysvětlení, že tísňová linka není určena pro dotazy či zábavu, ale pro skutečné krizové situace. Právě zbytečná či zlomyslná volání totiž mohou v danou chvíli zablokovat pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují.
Akce Den 112 v OC Central Kladno opět potvrdila, že zájem veřejnosti o bezpečnost a prevenci je velký. Setkání s policisty a hasiči, i možnost si vše „osahat“ na vlastní kůži přispívají k tomu, že lidé v krizové situaci reagují klidněji a správně.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se u nás zastavili. Věříme, že získané informace vám dodají jistotu – a přejeme, abyste je v reálném životě potřebovali co nejméně.
nprap. Monika Pragerová
PČR, Územní odbor Kladno
16.2.2026