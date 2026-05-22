Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Den IZS v Liberci a služební slib

V Liberci se uskutečnil den IZS spojený se slavnostním složením služebního slibu nových policistů a policistek. 

Liberecké náměstí se ve středu 20.5.2026 proměnilo v živé centrum bezpečnostních a záchranných složek. Den Policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému přilákal malé i velké návštěvníky, kteří si přišli prohlédnout techniku, podívat se na akční ukázky a blíže poznat práci lidí, kteří každý den pomáhají a chrání.

Program odstartoval v dopoledních hodinách a hned od začátku bylo na co se dívat. Velkou pozornost si získali policejní psovodi se svými čtyřnohými parťáky při ukázce služební kynologie. Následovala prezentace služební hipologie a diváci se zájmem sledovali také dynamickou ukázku zadržení nebezpečného pachatele, která nabídla pohled na práci policistů přímo v akci.

Dynamické ukázky měly připravené i další bezpečnostní složky. Vězeňská služba České republiky představila svou služební kynologii, Armáda ČR ukázala práci průzkumného vozidla a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje předvedl záchranu osoby pomocí slaňování z výšky. Zájem vzbudila také pyrotechnická služba a Tým silniční bezpečnosti, jejichž zástupci návštěvníkům přiblížili svou práci i během rozhovorů na pódiu. Po celý den si mohli návštěvníci prohlédnout také vystavenou techniku a prezentační stánky jednotlivých složek. Nechyběla, vozidla, motocykl, člun a další…

Významným okamžikem celého dne se stal slavnostní služební slib nových policistů a policistek. Noví členové Policie České republiky tím symbolicky završili svou odbornou přípravu a vstoupili do služby. Ceremoniál, které uspořádalo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, se účastnili také vážení hosté a vedení dalších bezpečnostních složek.

Během slavnostní části se slova ujal také ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libor Špráchal, který ve své řeči přivítal milé hosty a poukázal na to, co vše je možné v průběhu dne shlédnout. V rámci složení služebního slibu přivítal též nové policistky a policisty a zdůraznil význam jejich rozhodnutí spojit svůj profesní život se službou veřejnosti.

K přítomným následně promluvit také primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník, který popřál nově začínajícím nejen mnoho úspěchů do služby, ale také služby udržení toho, co policie za 35let má, a to dle jeho slov: ,,vysoký morální kredit a respekt veřejnosti“.

Závěrem patří poděkování všem složkám, partnerům a organizátorům, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli. Poděkování si zaslouží také návštěvníci, kteří na liberecké náměstí dorazili. Právě jejich zájem a pozitivní atmosféra udělaly z celé akce příjemné setkání.

22. května 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

5

Detailní náhled

6

Detailní náhled

7

Detailní náhled

8

Detailní náhled

9

Detailní náhled

10

10 

Detailní náhled

11

11 

Detailní náhled

12

12 

Detailní náhled

13

13 

Detailní náhled

14

14 

Detailní náhled

15

15 

Detailní náhled

16

16 

Detailní náhled

17

17 

Detailní náhled

18

18 

Detailní náhled

19

19 

Detailní náhled

20

20 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 