Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Den IZS v Liberci a služební slib
V Liberci se uskutečnil den IZS spojený se slavnostním složením služebního slibu nových policistů a policistek.
Liberecké náměstí se ve středu 20.5.2026 proměnilo v živé centrum bezpečnostních a záchranných složek. Den Policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému přilákal malé i velké návštěvníky, kteří si přišli prohlédnout techniku, podívat se na akční ukázky a blíže poznat práci lidí, kteří každý den pomáhají a chrání.
Program odstartoval v dopoledních hodinách a hned od začátku bylo na co se dívat. Velkou pozornost si získali policejní psovodi se svými čtyřnohými parťáky při ukázce služební kynologie. Následovala prezentace služební hipologie a diváci se zájmem sledovali také dynamickou ukázku zadržení nebezpečného pachatele, která nabídla pohled na práci policistů přímo v akci.
Dynamické ukázky měly připravené i další bezpečnostní složky. Vězeňská služba České republiky představila svou služební kynologii, Armáda ČR ukázala práci průzkumného vozidla a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje předvedl záchranu osoby pomocí slaňování z výšky. Zájem vzbudila také pyrotechnická služba a Tým silniční bezpečnosti, jejichž zástupci návštěvníkům přiblížili svou práci i během rozhovorů na pódiu. Po celý den si mohli návštěvníci prohlédnout také vystavenou techniku a prezentační stánky jednotlivých složek. Nechyběla, vozidla, motocykl, člun a další…
Významným okamžikem celého dne se stal slavnostní služební slib nových policistů a policistek. Noví členové Policie České republiky tím symbolicky završili svou odbornou přípravu a vstoupili do služby. Ceremoniál, které uspořádalo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, se účastnili také vážení hosté a vedení dalších bezpečnostních složek.
Během slavnostní části se slova ujal také ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libor Špráchal, který ve své řeči přivítal milé hosty a poukázal na to, co vše je možné v průběhu dne shlédnout. V rámci složení služebního slibu přivítal též nové policistky a policisty a zdůraznil význam jejich rozhodnutí spojit svůj profesní život se službou veřejnosti.
K přítomným následně promluvit také primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník, který popřál nově začínajícím nejen mnoho úspěchů do služby, ale také služby udržení toho, co policie za 35let má, a to dle jeho slov: ,,vysoký morální kredit a respekt veřejnosti“.
Závěrem patří poděkování všem složkám, partnerům a organizátorům, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli. Poděkování si zaslouží také návštěvníci, kteří na liberecké náměstí dorazili. Právě jejich zájem a pozitivní atmosféra udělaly z celé akce příjemné setkání.
22. května 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje