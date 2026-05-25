Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Den IZS u OC Olympia
Každoroční akce přilákala stovky návštěvníků.
V sobotu 23. května se uskutečnila již tradiční akce "Záchranáři v akci". U obchodního domu Olympia v Srbicích se sešli zástupci integrovaného záchranného systému s bohatým programem. Dětští návštěvníci akce sbírali na různých stanovištích razítka do karty a na závěr obdrželi dětský řidičák. Dospělí mohli shlédnout ukázky zásahů u simulovaných dopravních nehod, dopravní prostředky PČR, HZS a RZS a také si vyzkoušeli otočný simulátor. Stanoviště PČR nabízelo ukázku pyrotechniků, dopravní i pořádkové policie a děti si mohly nechat odebrat otisky prstů, či si za drobnou odměnu vyplnit dopravní test. Počasí akci přálo a stovky lidí vyměnili pobyt u vody za návštěvu této prezentačně preventivní akce.
25. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí