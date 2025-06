Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Den IZS s Armádou České republiky

ÚSTECKÝ KRAJ - 🎬 ZAČÍNÁ TO PRÁVĚ TADY. A VY JSTE ZVÁNI. 🎬

👮‍♂️Policista, co si hraje s vrtulníkem. Policista, co leze z vody. Policista, co má víc energie než vaše ranní káva.

A teď POZOR – ZVEME VÁS NA DEN IZS S ARMÁDOU ČR! 🚒🚓🪖🚁💥

🗓 Sobota 14. června, od 10:00 hod., letiště Ústí nad Labem 🗓

👉 Přijďte na den, kde to bude houkat, blikat, bouchat a kde uvidíte věci, které běžně končí jen v akčních filmech, ale tady si na ně můžete skoro sáhnout!

🧑‍🚒Hasiči, co mají víc vody než bazén u sousedů.

👮‍♂️Policisté, co mají humor ostřejší než jejich uniforma.

🚑 Záchranáři, co zvládnou zachránit den i zvednout náladu.

🪖 Armáda, co přiveze takový stroje, že i Optimus Prime by záviděl.

💣 DĚTI? Budou šílet radostí.

💣 DOSPĚLÍ? Budou tajně snít, že se přihlásí do zásahové jednotky.

💣 BABIČKA? Bude chtít fotku s policistou.

📸 Foťte, točte, smějte se, užívejte – hlavně přijďte! Protože tohle nebude suchá akce, tohle bude NEFORMÁLNÍ PECKA!

Video pozvánka v souvisejících dokumentech níže.

10. června 2025

mjr. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

Související dokumenty Video pozvánka.MP4

Velikost souboru: 82,3 MB / formát MP4

