Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Den bezpečnějšího internetu
Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) je každoroční událost, která se koná druhé únorové úterý a zaměřuje se na podporu bezpečného a zodpovědného používání online technologií. Letos připadá na 10. února 2026. Jedním z klíčových aspektů online bezpečnosti je minimalizace digitální stopy, kterou po sobě na internetu zanecháváme. Digitální stopa zahrnuje veškeré informace, které o sobě sdílíme online, a může mít dlouhodobé důsledky pro naše soukromí a bezpečnost.
Beseda s dětmi ZŠ a Praktická Kutná Hora na uvedené téma byla pro přítomné velkým přínosem. Společně si s preventiskou por. Mgr. Vendulkou Marečkovou zopakovali zásady používání a bohybu na internetu a sociálních sítích.
V rámci této iniciativy je důležité si připomenout několik základních pravidel, jak se na internetu chovat bezpečně.
1. Používejte silná hesla
Silné heslo je základem bezpečnosti na internetu. Mělo by obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, čísel a speciálních znaků. Vyhněte se používání osobních informací, jako jsou jména nebo data narození
2. Pravidelně aktualizujte software
Aktualizace softwaru často obsahují důležité bezpečnostní záplaty, které chrání vaše zařízení před novými hrozbami. Ujistěte se, že máte vždy nainstalované nejnovější verze operačního systému, antivirového programu a dalších aplikací
3. Buďte opatrní při používání veřejných Wi-Fi sítí
Veřejné Wi-Fi sítě mohou být snadno napadnutelné. Pokud je to možné, vyhněte se připojování k citlivým účtům, jako jsou bankovní účty, přes veřejné Wi-Fi. Používejte VPN (virtuální privátní síť) pro zvýšení bezpečnosti
4. Chraňte své osobní údaje
Sdílejte na internetu pouze nezbytné informace a buďte opatrní při zveřejňování osobních údajů na sociálních sítích. Nastavte si soukromí na svých účtech a pečlivě vybírejte, kdo může vidět vaše příspěvky
5. Pozor na phishing
Phishingové útoky jsou pokusy získat citlivé informace, jako jsou hesla nebo čísla kreditních karet, prostřednictvím podvodných e-mailů nebo webových stránek. Buďte opatrní při otevírání e-mailů od neznámých odesílatelů a nikdy neklikejte na podezřelé odkazy
6. Používejte dvoufázové ověření
Dvoufázové ověření poskytuje další vrstvu ochrany tím, že vyžaduje nejen heslo, ale i druhý faktor, jako je kód zaslaný na váš telefon. Tím se výrazně snižuje riziko neoprávněného přístupu k vašim účtům
7. Zálohujte svá data
Pravidelné zálohování dat vám pomůže obnovit důležité informace v případě ztráty nebo napadení vašeho zařízení. Uchovávejte zálohy na bezpečném místě, ideálně mimo hlavní zařízení
8. Buďte obezřetní při stahování souborů
Stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů a vyhněte se nelegálnímu softwaru, který může obsahovat malware. Před otevřením souboru jej vždy zkontrolujte antivirovým programem
9. Ověřujte informace
Internet je plný dezinformací. Předtím, než uvěříte nebo sdílíte nějakou informaci, ověřte ji z několika důvěryhodných zdrojů
10. Učte se a vzdělávejte ostatní
Bezpečnost na internetu je dynamická oblast, která se neustále vyvíjí. Sledujte novinky a vzdělávejte se o nových hrozbách a způsobech ochrany. Sdílejte své znalosti s rodinou a přáteli, aby i oni byli v bezpečí
Den bezpečného internetu je skvělou příležitostí k tomu, abychom si připomněli důležitost online bezpečnosti a přijali opatření k ochraně sebe i svých blízkých. Buďme zodpovědní a chovejme se na internetu bezpečně!
por. Mgr. Vendulka Marečková
10. února 2026