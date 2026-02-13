Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Den bezpečnějšího internetu
Ministerstvo vnitra ČR a Policie České republiky se i letos zapojily do Dne bezpečnějšího internetu, který se 10. února 2026 uskutečnil pod heslem „To nevymažeš: nejen o dětské nahotě online“.
Hlavním tématem je ochrana dětí v digitálním prostředí a upozornění na rizika, která mohou vzniknout z nevhodně sdílených fotografií či videí.
V rámci kampaně vznikl nový preventivní videospot zaměřený na digitální stopu dětí a rizika tzv. rodičovského sdílení. Spot ukazuje, jak snadno mohou i nevinné snímky sdílené rodiči skončit mimo jejich kontrolu a být zneužity.
Policie ČR dlouhodobě upozorňuje, že děti i dospělí se stále častěji setkávají s kyberšikanou, podvody či zneužitím osobních údajů. Základem prevence je bezpečné chování online: používat silná hesla, chránit osobní údaje, ověřovat informace a sdílet s mírou.
Součástí letošních aktivit budou také v následujícím období školního roku i besedy se žáky základních škol, kde si děti s policejním preventistou por. Bc. Zdeňkem Chalupou připomenou zásady bezpečného pohybu na internetu.
Den bezpečnějšího internetu připomíná, že digitální stopa je trvalá a ochrana soukromí dětí začíná u nás dospělých. Internet může být bezpečným místem – pokud se k němu chováme zodpovědně. Další informace k tématu bezpečnějšího chování na internetu naleznete na webových stránkách Policie České republiky, Ministerstva vnitra ČR nebo Safer Internet Centrum ČR.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
13. února 2026