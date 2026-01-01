Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Děkovný e-mail potěšil všechny zapojené do pátrání po pohřešovaném v okolí Krásné Lípy
Rodina nalezeného muže poděkovala všem, kteří se podíleli na rozsáhlém pátrání.
Děčínští policisté obdrželi od rodiny muže, po kterém bylo na konci května vyhlášeno pátrání v oblasti Krásné Lípy a okolí, upřímné poděkování za pomoc při jeho nalezení.
Na pátrání se podílely desítky policistů z obvodních oddělení, hlídkové služby, hasičů, psovodů a policistů ze Speciální pořádkové jednotky. Do akce byla zapojena také Letecká služba Policie ČR a několik dronů Policie ČR i Hasičského záchranného sboru, které pomáhaly s vyhledáváním pohřešovaného ze vzduchu. Pohřešovaný muž byl po dvou dnech intenzivního pátrání nalezen živý v Jiřetíně pod Jedlovou a následně předán do péče zdravotníků.
Rodina ve svém e-mailu ocenila nejen profesionalitu všech zasahujících, ale především jejich lidský přístup. Ve svém poděkování mimo jiné uvedla: „Ve chvílích plných strachu a bezmoci jste tu byli s námi. Neznali jste nás, a přesto jste neváhali obětovat svůj čas a síly, abyste pomohli hledat člověka, na kterém nám tolik záleží.“ Poděkování směřovalo všem, kteří se do pátrání zapojili. Rodina zároveň vyjádřila vděčnost za podporu, kterou během náročných okamžiků dostávala: „V těch nejtěžších chvílích jsme díky Vám cítili, že na to nejsme sami.“
Za zaslaná slova uznání a poděkování rodině děkujeme. Jsou pro všechny zasahující velkou odměnou a zároveň připomínkou významu spolupráce složek integrovaného záchranného systému i veřejnosti při pátrání po pohřešovaných osobách.
Děčín 4. června 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje