Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Děkovný dopis policistům z Liberce

LIBEREC - Doputoval k nám cestou z Ministerstva vnitra.

V průběhu měsíce ledna letošního roku se na policisty obrátil muž s obavou o svou maminku, která se mu neozývala. Vzhledem k tomu, že se volající nacházel na druhém konci republiky a nebylo času nazbyt, požádal o pomoc.

Operační důstojník vyslal do místa bydliště ženy policisty z obvodního oddělení Liberec – centrum, kteří již dále komunikovali s oznamovatelem k upřesnění informací a též zpětné vazby o jejich postupu. Ve spolupráci s našimi kolegy z Hasičského záchranného sboru se vyslaní policisté dostali k ženě zřejmě včas. Po poskytnutí první pomoci byla transportována do liberecké nemocnice.

Úrývek děkovných slov syna :

Dobrý den, chtěl bych poděkovat policii, která dne 20. ledna zasahovala v Liberci. Bohužel jsem nemohl poděkovat osobně. Celý den se mi maminka neozvala, večer jsem volal na tísňovou linku, jestli tam policie může vyrazit a řeknu to na rovinu ta policistka opravdu super přístup. S každým úkonem, který se dělal, mě informovala, takže jsem byl ve finále díky ní na místě. Maminka měla mozkovou mrtvici a nebýt jejich profesionálního přístupu, maminka tu dnes není. A to samé bych chtěl poděkovat hasičům, kteří na místě zasahovali a pomáhali maminku snést dolů do sanitky. Opravdu všem velké díky a doufám, že se to poděkování dostane i k těm lidem, kteří tu zasahovali. Děkuji moc!!!!Špaček

9. dubna 2025

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

