„Dej mi všechny peníze!“, křičela žena
Recidivistka opět úřadovala, ale v trafice v Litoměřicích neuspěla.
Policisté z obvodního oddělení v Litoměřicích se v uplynulých dnech zabývali případem podezřelé ženy, která se měla pokusit odcizit peníze z místní trafiky. Podezřelá žena měla vstoupit do prodejny a po prodavačce požadovat vydání hotovosti se slovy „dej mi všechny peníze“.
Prodavačka však zachovala klid a duchapřítomně otevřela dveře prodejny s výzvou, aby žena prostor opustila. Podezřelá na tuto výzvu neměla nereagovat, v prodejně zůstala a následně se měla přesunout za prodejní pult. Prodavačka se ji pokusila z tohoto prostoru vytlačit, což se jí nepodařilo. Poté, co podezřelá své požadavky několikrát zopakovala, začala mít prodavačka obavy a odešla ke dveřím prodejny, odkud přivolala policii a vyčkala na její příjezd. Ženě se z prodejny nepodařilo nic odcizit.
Po příjezdu policistů na místo a následném ztotožnění vyšlo najevo, že se mělo jednat o známou recidivistku, která se vrátila z výkonu trestu odnětí svobody teprve v březnu letošního roku. Ve vězení si měla odpykávat téměř dvouletý trest za obdobnou trestnou činnost.
Litoměřičtí policisté ženě následně sdělili podezření ze spáchání trestného činu pokusu krádeže. V případě prokázání viny jí hrozí až dva roky odnětí svobody, a to i s ohledem na skutečnost, že nejde o její první podobný prohřešek.
05. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje