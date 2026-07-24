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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Deepfake pornografie je trestná!

Mladík vytvořil a rozeslal fotografii, kde pomocí umělé inteligence svlékl dívku. Nové ustanovení trestního zákoníku na tento trend využití umělé inteligence pamatuje. 

Kriminalisté z Pardubického kraje aktuálně řeší případ zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření. Podle dosavadních informací měl mladík zneužít fotografii své známé a pomocí umělé inteligence ji „svléknout“ vrchní polovinu těla. Tuto fotografii měl následně rozeslat nejen poškozené, ale i dalším osobám v jejich společném okolí.

S ohledem na citlivost případu nebudeme sdělovat žádné konkrétnější detaily. Chtěli bychom ale tímto způsobem upozornit veřejnost, že uvedený způsob „zábavy“ může mít pro poškozené velmi vážné psychické i profesní následky. Navíc se takovým chováním dopouštíte trestného činu. Od ledna letošního roku byl totiž do trestního zákoníku zaveden nový paragraf 191a Zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření. Od jeho účinnosti evidujeme v Pardubickém kraji již šestý takový případ.

Pokud se stanete obětí zneužití své identity k vytvoření a šíření pornografického obsahu, neodkládejte řešení situace a obraťte se na policii. Zároveň apelujeme na rodiče, aby s dětmi o rizicích umělé inteligence a sdílení podobného obsahu otevřeně mluvili. Právě mladí lidé často podceňují, že několik kliknutí může mít pro druhého člověka dlouhodobé a někdy i nevratné následky.

24. července 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká

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