Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Deepfake pornografie je trestná!
Mladík vytvořil a rozeslal fotografii, kde pomocí umělé inteligence svlékl dívku. Nové ustanovení trestního zákoníku na tento trend využití umělé inteligence pamatuje.
Kriminalisté z Pardubického kraje aktuálně řeší případ zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření. Podle dosavadních informací měl mladík zneužít fotografii své známé a pomocí umělé inteligence ji „svléknout“ vrchní polovinu těla. Tuto fotografii měl následně rozeslat nejen poškozené, ale i dalším osobám v jejich společném okolí.
S ohledem na citlivost případu nebudeme sdělovat žádné konkrétnější detaily. Chtěli bychom ale tímto způsobem upozornit veřejnost, že uvedený způsob „zábavy“ může mít pro poškozené velmi vážné psychické i profesní následky. Navíc se takovým chováním dopouštíte trestného činu. Od ledna letošního roku byl totiž do trestního zákoníku zaveden nový paragraf 191a Zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření. Od jeho účinnosti evidujeme v Pardubickém kraji již šestý takový případ.
Pokud se stanete obětí zneužití své identity k vytvoření a šíření pornografického obsahu, neodkládejte řešení situace a obraťte se na policii. Zároveň apelujeme na rodiče, aby s dětmi o rizicích umělé inteligence a sdílení podobného obsahu otevřeně mluvili. Právě mladí lidé často podceňují, že několik kliknutí může mít pro druhého člověka dlouhodobé a někdy i nevratné následky.
24. července 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká