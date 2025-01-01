Dechová zkouška s využitím měřidla Dräger
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval „objasnění závazných služebních postupů a interních předpisů, kterými se příslušníci Policie ČR řídí při provádění dechových zkoušek na přítomnost alkoholu pomocí analyzátorů typu Dräger“. Konkrétně poptával následující informace:
„1. Jaký je obecný, závazný služební postup, kterým se má policista řídit při provádění dechové zkoušky, a to včetně povinností před samotným měřením (např. dotazy na kontrolovanou osobu, dodržení čekací doby atd.)?
2. Jak má policista správně postupovat, pokud první dechová zkouška vykáže hodnotu 0,20‰? Má v takovém případě v měření dále pokračovat, nebo má být úkon ukončen s výsledkem, který je pro účely řízení považován za negativní?
3. Jaký je správný služební postup v situaci, kdy první dechová zkouška vykáže hodnotu 0,20‰ a následná opakovaná zkouška po několika minutách vykáže hodnotu 0,40‰? Jsou takové výsledky považovány za platné a průkazné, nebo má být měření pro zjevnou neshodu a překročení povolené odchylky považováno za nevěrohodné a neprůkazné?
4. Jaký je správný služební postup v situaci, kdy série měření vykáže hodnoty v pořadí 0,20‰, 0,40‰ a 0,36‰? Jak se v takovém případě určí výsledná hodnota pro účely dalšího řízení a je taková série měření, která vykazuje extrémní rozptyl, vůbec považována za důkazně použitelnou?
5. Je policista povinen při provádění opakované dechové zkoušky v rámci jedné kontroly (tedy při druhém, třetím atd. měření) použít pro každý jednotlivý pokus nový, hygienicky zabalený náustek?
6. Jaký je závazný postup, pokud série měření nesplňuje podmínku maximální 10% odchylky a je tedy nevěrohodná? Má policista povinnost nabídnout kontrolované osobě odborné lékařské vyšetření s odběrem krve, nebo má úkon ukončit jako neprůkazný?
7. Je policista povinen aktivně informovat kontrolovanou osobu o jejím právu žádat odborné lékařské vyšetření s odběrem krve, zejména v případech, kdy jsou výsledky dechové zkoušky nekonzistentní nebo sporné?“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1. Postup příslušníků Policie České republiky při provádění orientačního vyšetření ke zjištění, zda řidič není pod vlivem alkoholu, tj. dechové zkoušky s využitím měřidla Dräger je upraven pokynem policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen „PPP č. 300/2020“), dále certifikací a kalibrací měřidla stanovenou Českým metrologickým institutem a návodem k použití měřidla vydaným společností Dräger. PPP č. 300/2020 včetně čtyř jeho příloh v platném a účinném znění povinný subjekt poskytl žadateli.
Ad 2. Česká republika patří k zemím s nulovou tolerancí alkoholu při řízení vozidel v provozu na pozemních komunikacích. Postup příslušníka Policie České republiky (dále jen „policista“) záleží na okolnostech konkrétní situace. Pokud má za prokázané, že řidič porušil zákaz požívání alkoholických nápojů bezprostředně před jízdou nebo během jízdy, má i v případě naměření uvedené hodnoty povinnost oznámit skutek správnímu orgánu. Totéž platí i v případě naměření uvedené hodnoty v souvislosti se zaviněním dopravní nehody nebo jiným protiprávním jednáním.
Ad 3. Vizte čl. 31 a čl. 32 PPP č. 300/2020.
Ad 4. Jsou-li při orientačním vyšetření formou odborného měření naměřeny uvedené hodnoty, policista v souladu s PPP č. 300/2020 vyzve kontrolovanou osobu, aby se podrobila odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologických materiálů.
Ad 5. Při kontrole dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů policista předá kontrolované osobě hygienicky zabalený náustek. V průběhu kontroly si kontrolovaná osoba obvykle vystačí s jedním náustkem. Pokud ho například upustí na zem nebo jinak znečistí, příslušník Policie České republiky jí nabídne další hygienicky zabalený náustek.
Ad 6. Pokud při orientačním vyšetření formou odborného měření je rozdíl naměřených hodnot větší než 10%, je odborné měření po uplynutí dalších minimálně pěti minut opětovně opakováno. Tento postup policista nemůže ovlivnit, neboť je v měřidle nastaven automatizovaným způsobem. Je-li při počtu tří odborných měření vzájemný rozdíl posledních dvou naměřených hodnot větší než 10%, policista vyzve kontrolovanou osobu, aby se podrobila odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologických materiálů.
Ad 7. Podle § 13 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je policista povinen před provedením úkonu poučit osobu dotčenou úkonem o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech. Pokud poučení brání povaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, v § 20 odst. 3 stanoví, že spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, odborné lékařské vyšetření se neprovede. V případě odborného měření, provedeného automatizovaným způsobem, které je vyhodnoceno jako sporné, policista vyzve kontrolovanou osobu, aby se podrobila odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologických materiálů.
PhDr. Jiří Vokuš, 21. listopadu 2025