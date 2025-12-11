Dealerka drog spravedlnosti neutekla
Další úspěch ve spolupráci s Interpolem v Jižní Americe.
Po dvou týdnech se ve středu podařilo z Kostariky přivézt dalšího uprchlíka, tentokrát ženu, která prodávala pervitin. Žena se dlouhodobě zdržovala v zahraničí a vyhýbala se tak policistům i justici, která řeší její další trestnou činnost. Po letecké eskortě ze San José do Amsterdamu a posléze Prahy, kterou provedli naši airmarshalové se zástupci Interpolu Praha, pro ni cesta skončila ve vazební věznici.
Intenzivní kontakt s kolegy v této části světa nám umožňuje efektivně pátrat po českých uprchlících, a daří se i realizace jejich zadržení a převoz zpět do ČR. V této efektivní spolupráci budeme nadále pokračovat.
kpt. David Schön
11. prosince 2025