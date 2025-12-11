Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Dealerka drog spravedlnosti neutekla

Další úspěch ve spolupráci s Interpolem v Jižní Americe. 

Po dvou týdnech se ve středu podařilo z Kostariky přivézt dalšího uprchlíka, tentokrát ženu, která prodávala pervitin. Žena se dlouhodobě zdržovala v zahraničí a vyhýbala se tak policistům i justici, která řeší její další trestnou činnost. Po letecké eskortě ze San José do Amsterdamu a posléze Prahy, kterou provedli naši airmarshalové se zástupci Interpolu Praha, pro ni cesta skončila ve vazební věznici.

Intenzivní kontakt s kolegy v této části světa nám umožňuje efektivně pátrat po českých uprchlících, a daří se i realizace jejich zadržení a převoz zpět do ČR.  V této efektivní spolupráci budeme nadále pokračovat.

kpt. David Schön
11. prosince 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 