Dealer z Jirkova za mřížemi

CHOMUTOVSKO - Své zákazníky „zavážel“ na koloběžce.

Dobře fungující spolupráce mezi chomutovskými policisty a jirkovskými městskými strážníky přinesla ovoce. Na začátku strážníci předali kriminalistům poznatky, které získali díky své činnosti v Jirkově, a týkaly se distribuce drog konkrétní osobou právě na území města Jirkov.

Chomutovský „toxi tým“ tedy zahájil prověřování a operativním rozpracováním případu zjistil několik osob, kterým měl podezřelý 34let muž distribuovat převážně pervitin, některým z nich i marihuanu. Vzhledem k tomu, že je sám uživatel drog a nepracuje, byl prodej těchto látek pravděpodobně jeho jediným zdrojem příjmu. Někteří uživatelé drog měli od muže nakupovat pravidelně a utrácet u něho tisíce korun. Jiným měl prodat drogu jen párkrát. Jednomu „známému“ měl pervitin poskytovat také výměnou za odcizené věci. Některým „zákazníkům“ měl zboží přivážet na koloběžce.

Kriminalisté věděli, že dotyčný byl nedávno obžalován právě pro distribuci drog a u soudu brzy padne rozsudek. Zajistili dostatek důkazů vypovídajících o jeho současné kriminální činnosti, a jakmile získali aktuální informaci, že byl nyní za předchozí trestnou činnost již pravomocně odsouzen (a brzy má nastoupit do výkonu trestu pro spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy), spustili realizaci. Záměrně ji však naplánovali až několik dní poté, co padl rozsudek, aby viděli, zda bude v distribuci i po svém odsouzení pokračovat. Pokračování v distribuci drog i přes nedávné odsouzení má totiž zásadní vliv na výši případného trestu. Jejich předpoklad, že dotyčný se svou „živností“ nepřestane, se podle všeho potvrdil. Toxi tým tedy přistoupil k akci, při níž byl muž zadržen. Podezřelému se do cely skutečně nechtělo, neboť když mu došlo, že se ho kriminalisté chystají zadržet, utíkal, seč mohl. Akce však byla dobře naplánovaná a v okolí bylo několik policistů „v civilu“, kterým nemohl uniknout. Skončil tedy nejprve v cele předběžného zadržení.

Vyšetřovatel následně zahájil trestní stíhání obviněného pro zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože byl dotyčný za stejný trestný čin před pár dny pravomocně odsouzen, hrozí mu nyní s ohledem na předchozí odsouzení podle zákona mnohem vyšší trest odnětí svobody, a to v rozmezí od dvou do deseti let. Obviněný z cely předběžného zadržení zamířil rovnou do věznice k výkonu trestu odnětí svobody, který mu soud vyměřil na dva roky. Jak dlouho nakonec za mřížemi stráví, ukáže až další soudní jednání, při němž bude soud rozhodovat o jeho vině v aktuálním případu distribuce drog.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 30. ledna 2025

