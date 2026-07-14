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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dealer senior

TOXI kriminalisté zakročili proti dalšímu distributorovi. 

  V uplynulé době kriminalisté z lounského územního odboru pracují na případu distributora, který měl ve svých dvaasedmdesáti letech prodávat bílou krystalickou látku známou jako pervitin.

  Kriminalisté z linie TOXI započali před pár měsíci s intenzivním mapováním jeho činnosti, přičemž různými operativně pátracími prostředky nasbírali dostatek pádných informací o nákupech a opakované distribuci již zmíněné zakázané látky. Jakmile operativci získali příkaz k domovní prohlídce, vyrazili do předmětného bytu, kde nalezli nejen příslušenství k distribuci drog, ale i drogy samotné a několik mobilních telefonů.

 Dotyčný byl omezen na osobní svobodě po udělení souhlasu se zadržením ze strany státního zástupce a na policejní služebně si vyslechl sdělení obvinění z trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami. Na rozhodnutí soudu nyní čeká ve vazební věznici. Pokud jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let, jelikož byl v posledních třech letech za takový čin odsouzen nebo potrestán.

14. července 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

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