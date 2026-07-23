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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dealer a výrobce pervitinu obviněn

Drogu vyráběl a prodával v zahrádkářské kolonii. 

Na základě dlouhodobého sledování a zadokumentování trestné činnosti se podařilo teplickému toxi týmu obvinit 43letého muže z výroby a distribuce pervitinu. V zahrádkářské kolonii na okraji Teplic vyráběl pervitin, který dále prodával narkomanům. Prokázat se mu podařilo 121 prodejů či darování pervitinu o celkové váze 25 gramů. Při domovní prohlídce v zahradní chatce, kde přebýval, byly nalezeny pomůcky a chemikálie pro výrobu pervitinu a také finanční hotovost z prodeje drogy. Policejní komisař sdělil muži obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. 

23. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

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