Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dealer a výrobce pervitinu obviněn
Drogu vyráběl a prodával v zahrádkářské kolonii.
Na základě dlouhodobého sledování a zadokumentování trestné činnosti se podařilo teplickému toxi týmu obvinit 43letého muže z výroby a distribuce pervitinu. V zahrádkářské kolonii na okraji Teplic vyráběl pervitin, který dále prodával narkomanům. Prokázat se mu podařilo 121 prodejů či darování pervitinu o celkové váze 25 gramů. Při domovní prohlídce v zahradní chatce, kde přebýval, byly nalezeny pomůcky a chemikálie pro výrobu pervitinu a také finanční hotovost z prodeje drogy. Policejní komisař sdělil muži obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
23. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí