Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dcery v obtížích nebyly

Podvodníci o víkendu na jihu Moravy uspěli se stejným modelem hned čtyřikrát. 

Hned čtyřikrát během víkendu dokázali kyberpodvodníci úspěšně použít model podvodu s dcerou v obtížích. Poškozeného kontaktují SMS zprávou s jednoduchým zněním: Mám poškozený telefon, můžeš mi pomoci. Obratem začnou jménem blízkého příbuzného komunikovat přes mobilní aplikaci a obvykle poškozeného donutí k opakovaným platbám. V domnění, že komunikuje s dcerou, poslala pětašedesátiletá žena z Brněnska podvodníkům během několika desítek minut skoro osmdesát tisíc korun. Její ztráta by byla ještě vyšší, kdyby dcera nepřišla na návštěvu. Podvodník totiž požadoval zaslání dalších padesáti tisíc korun.
Podobný scénář se odehrál na Hodonínsku. Tam sedmdesátiletá žena v domnění, že pomáhá dceři s platbami materiálu na stavbu, převedla na cizí účet téměř dvě stě tisíc korun.
Na Vyškovsku uspěl podvodník u osmašedesátileté ženy. Ta na určené konto převedla skoro padesát tisíc korun.
Ještě o třicet tisíc korun více ztratila žena z Brněnska. I ona podvodníkovi uvěřila, je dcera v obtížích. Ve třech platbách poslala na cizí účet více než osmdesát tisíc korun.

por. Bohumilů Malášek, 27. října 2025

