Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Dcera v problémech nebyla
Pachatel inkasoval více jak 40 000 korun.
Pod známou Whatsappovou legendou dcery či syna v nouzi si v uplynulých dnech přišel neznámý pachatel na více jak 40 000 korun. Kontaktoval ženu ze Strakonicka a vystupoval jako dcera, která má problémy a potřebuje zaslat peníze. Poškozená požadovanou částku zaslala, ale falešná dcera chtěla poslat další a další peníze, což přišlo ženě divné a došlo jí, že se stala nejspíše obětí podvodu. Ano, stala. Dalším podvodným jednáním se tak zabývají strakoničtí policisté.
Když po vás někdo z blízkých chce zaslat peníze a žádá o ně formou sms zprávy či whatsappem, zavolejte mu, zeptejte se co se děje a zda vám opravdu psal dotyčný či dotyčná. Na pokyny cizích lidí své peníze nikam nezasílejte a nikomu nepředávejte.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. července 2026