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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dcera v problémech nebyla

Pachatel inkasoval více jak 40 000 korun. 

Pod známou Whatsappovou legendou dcery či syna v nouzi si v uplynulých dnech přišel neznámý pachatel na více jak 40 000 korun. Kontaktoval ženu ze Strakonicka a vystupoval jako dcera, která má problémy a potřebuje zaslat peníze. Poškozená požadovanou částku zaslala, ale falešná dcera chtěla poslat další a další peníze, což přišlo ženě divné a došlo jí, že se stala nejspíše obětí podvodu. Ano, stala. Dalším podvodným jednáním se tak zabývají strakoničtí policisté. 

Když po vás někdo z blízkých chce zaslat peníze a žádá o ně formou sms zprávy či whatsappem, zavolejte mu, zeptejte se co se děje a zda vám opravdu psal dotyčný či dotyčná. Na pokyny cizích lidí své peníze nikam nezasílejte a nikomu nepředávejte.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. července 2026

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