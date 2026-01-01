Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Dbejte na bezpečnost nejmenších dětí na odrážedlech!
Správně nasazená a připnutá přilba dítěti jedoucímu na odrážedle chrání hlavu i při pádech v malé rychlosti.
Aktuální teplé jarní počasí vylákalo mnoho rodičů na procházky s těmi nejmenšími dětmi na různých odrážedlech a balančních kolech. Proto hned na začátku této „cyklistické sezóny“ všem dospělým, kteří děti při vyjížďkách doprovází, připomínáme ty nejdůležitější zásady bezpečného pohybu malých dětí na odrážedlech všech typů.
Mezi nejdůležitější pro ochranu zdraví dětí na odrážedlech zcela jistě patří používání cyklistické přilby na hlavě. Taková přilba chrání hlavu i při pádech v malé rychlosti. Ovšem musí správnou velikost, být správně nasazená a zapnutá – nesmí se dítěti na hlavě kývat. Je velmi důležité, aby děti od malička věděly, že používání přilby při jízdě na odrážedle je naprostá samozřejmost a tento návyk si se stejnou samozřejmostí přenesly i do věku, kdy začnou jezdit na jízdním kole.
Ke zvýšení bezpečnosti by dítě mělo mít reflexní vestu nebo reflexní prvky na oblečení. Na odrážedlo lze nalepit různé reflexní samolepky. To vše aby jej ostatní chodci a řidiči lépe viděli.
Nejmenší děti na odrážedlech nepatří na silnici. Dospělí by s nimi měli využívat hlavně chodníky, parky, dětská hřiště a případně málo frekventované místní cesty. Hlavně takové dítě jedoucí na odrážedle musí být vždy pod bezprostředním dohledem dospělého, který jde vedle něho tak, aby mohl okamžitě reagovat. Od samého začátku je nutné děti učit poslouchat a zastavit vždy, když dospělý řekne. Samozřejmostí by potom pro ně mělo být zastavit vždy před každou silnicí a na dospělého počkat.
Dále je důležité učit děti pomalé jízdě. Ony se mnohdy velmi rychle rozjedou, špatně brzdí a neumí bezpečně zastavit. Hlavně sjezdy a obrubníky jsou častým místem jejich bolestivých pádů. Myslete také na to, že dítě musí mít obě ruce na řídítkách a nesmí se ničím při jízdě rozptylovat – například hračkami a jídlem v ruce.
Na závěr všem dospělým trávícím čas s nejmenšími dětmi jedoucími na různých typech odrážedel připomínáme snad ještě to, aby jim věnovali svoji veškerou pozornost a neustále je měli nejen na očích, ale také i na dosah. Chování takto malých dětí je často nepředvídatelné plné náhlých změn a právě dospělý je ten, který díky své pozornosti může včas zasáhnout a zabránit vzniku jakékoliv nebezpečné situace. Buďte proto velmi obezřetní a také předvídaví!
6. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí