Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
DBA Pásy a nevěnování se řízení
Policisté si "posvítili" na hříšníci silnic.
Jihočeští dopravní policisté uskutečnili počátkem tohoto týdne krajskou dopravně bezpečnostní akci, pod názvem Pásy a nevěnování se řízení, kdy cílem opatření bylo snížení dopravní nehodovosti účastníků silničního provozu v důsledku nedodržování předepsaných bezpečnostních pásů a nevěnovaní se řízení motorových a nemotorových vozidel.
Během tří dnů několik desítek policistů obsadilo hlavní i vedlejší trasy napříč krajem. Přitom zastavili a zkontrolovali 814 motorových vozidel a zjistili 291 přestupků a trestných činů.
Nejčastějším prohřeškem je dlouhodobě porušování nejvyšší povolené rychlosti v jízdě – tentokrát 149 případů, kdy 97 přestupků bylo zjištěno v obci. Bezpečnostní pásy a zádržné zařízení nepoužilo 29 řidičů a spolujezdců, mobilní telefon během jízdy použilo 17 řidičů.
Dále jsme zjistili, že 39 osob neuhradilo povinný poplatek za použití dálnice. Alkohol a omamně psychotropní látky za volantem či před jízdou užilo 4 řidičů. Mimo jiné jsme zastavili 7 osob, které nejsou „majiteli“ řidičského oprávnění. S nimi bylo jejich jednání vyřešeno oznámením o přestupku na místně příslušnou obec s rozšířenou působnosti.
Policisté uložili příkaz na místě v celkové částce 434 000 korun.
Jarní provoz sebou přináší neustále proměnné změny počasí, kde se během několika hodin může stále měnit ze slunečné pohody na déšť či ještě ve vyššího horských oblastech na sněžení. Proto přizpůsobte svůj styl jízdy povětrnostním podmínkám a schopnostem, ať se vždy v pořádku vrátíte do svých domovů.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. března 2026