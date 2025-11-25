Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
DBA na královéhradecké D11
Dvaceti řidičům přetížených nákladních vozidel jsme zakázali další jízdu.
Královéhradečtí dopravní policisté se v minulém týdnu připojili ke speciální dopravně bezpečnostní akci zaměřené na kontrolu nákladní dopravy pod záštitou mezinárodní organizace ROADPOL, která pořádá celoevropské dopravní akce, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost na silnicích. Speciální kontroly proběhly ve dnech 19. a 20. listopadu 2025 na dálnici D11. Nejen nákladní vozidla kontrolovala více jak desítka policistů z dálničních oddělení z Hořic, Prav a Stříteže, společně s kolegy z oddělení silničního dohledu. Svoji pozornost tentokrát zaměřili na nákladní vozidla, zejména na dodržování sociálních předpisů (AETR), přepravu nebezpečných věcí (ADR) a hmotnostní limity (NKV). Při dvoudenní dopravní akci policisté zkontrolovali téměř dvě stě vozidel, z nichž bylo padesát nákladních.
Policisté u dvou řidičů nákladních vozidel zjistili porušení sociálních předpisů, a to překročení doby řízení, nedodržení doby odpočinku a bezpečnostních přestávek. Na místě tak oběma řidičům za zjištěné přestupky udělili pokuty v příkazním řízení a zároveň jejich dopravce oznámili příslušnému správnímu orgánu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k projednání. Za porušení zákona č. 111/1994 Sb. navíc řidič, cizinec, ze silniční kontroly odjížděl s udělenou kaucí ve výši 15.000 korun.
Další nákladní vozidla jsme podrobili kontrole hmotnostních limitů prostřednictvím nízkorychlostního kontrolního vážení. Na váhy jsme postavili dvaačtyřicet nákladních vozidel a ukázalo se, že dvacet z nich překročilo stanovené limity hmotnosti. Nejzávažnější překročení hmotnosti váhy zaznamenaly u řidiče nákladní soupravy, která byla přetížená o 2 tuny. Všech dvacet řidičů jsme tak na místě vyřešili blokově v příkazním řízení udělením pokut za téměř 30 tisíc korun a jejich provozovatele jsme oznámili do správního řízení. Sedmi řidičům (cizincům) nákladních vozidel policisté udělili kauce přesahující částku 80 tisíc korun kvůli porušení zákona č. 13/1997 Sb.
Během akce policisté navíc zjistili dalších dvanáct přestupků řidičů motorových vozidel a ve dvou případech nedoplatky (CEPAN) ve výši 3 500 Kč.
Policisté budou v rámci Královéhradeckého kraje v podobných bezpečnostních akcích pokračovat i v dalších měsících.
25. listopadu 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová