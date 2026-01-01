Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Dávejte při přechodu/přejezdu přes koleje pozor!
Cyklista utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Zranění neslučitelné se životem utrpěl dnes krátce před půl desátou dopoledne cyklista, který přejížděl přes koleje v místě přechodu pro pěší ve Zlíně na Příluku právě v době, kdy tudy projížděla lokomotiva ve směru od Vizovic do Otrokovic. Strojvedoucí neměl šanci na cyklistu, který vjel na koleje, zareagovat. Ten bohužel na místě podlehl svému zranění.
Na místě pracuje kompletní kriminalistický výjezd, který zjišťuje veškeré okolnosti tohoto střetu a pracuje také na ustanovení totožnosti cyklisty. Přejezd přes koleje u nákupního střediska poblíž je v provozu a doprava pro vozidla není omezena.
30. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková