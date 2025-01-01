Databáze daktyloskopických otisků prstů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„1. Provozuje Policie ČR databáze otisků prstů? Pokud ano, o jaké databáze jde?
2. Jaký je právní základ pro uchovávání otisků prstů v těchto databázech?
3. Využívá Policie ČR i jiné databáze otisků prstů (vlastněné či provozované někým jiným)? Pokud ano, o jaké databáze jde?“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
Ad 1)
Policie České republiky v současné době provozuje jednu databázi daktyloskopických otisků prstů, a tou je informační systém Centrální biometrický informační systém (zkráceně "cBIS"). Daktyloskopické otisky prstů Policie České republiky rovněž udržuje v databázi Národní součásti vízového informačního systému, a to z důvodu udělení krátkodobého víza na území České republiky nebo prodloužení krátkodobého víza na území České republiky.
Ad 2)
Policie České republiky v případě trestněprávní problematiky daktyloskopické otisky prstů zpracovává pro účely budoucí identifikace na základě § 65 zákona č. 273/2008, zákon o Policii České republiky (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“). Podle § 65a zákona č. 273/2008 Sb. může Policie České republiky získávat osobní údaje (včetně otisků prstů osob) pro účely záznamu v systému pro identifikaci členských států, které mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí (země mimo Evropskou unii).
Dále je Policie České republiky oprávněna snímat daktyloskopické otisky prstů v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), který k tomuto úkonu opravňuje při podání žádosti o udělení víza, při ověřování totožnosti držitele víza, v souvislosti s prohlášením víza za neplatné, řízením o správním vyhoštění, správním vyhoštěním, řízením o povinnosti opustit území, zajištěním cizince za účelem správního vyhoštění zjišťováním totožnosti, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy nebo z přímo použitelného předpisu Evropské unie. Důvody daktyloskopování jsou uvedeny v ustanovení § 167 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. a uchovávají se podle ustanovení § 160 odst. 2 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., s výjimkou důvodu daktyloskopování "správní vyhoštění", kdy se daktyloskopické otisky uchovávají podle ustanovení § 160 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb. Další výjimkou je důvod daktyloskopování "žádost o udělení mezinárodní ochrany", kdy se daktyloskopické otisky uchovají podle ustanovení § 71 odst. 15 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
V databázi Národní součásti vízového informačního systému jsou otisky prstů uchovávány v souladu s ustanovením § 160 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb.
Ad 3)
Policie České republiky využívá informační systémy pro mezinárodní výměnu dat. Pro zejména trestněprávní problematiku se jedná o systém PRÜM a v rámci problematiky cizinců se jedná o systém Eurodac, který spravuje Evropská komise. Zmíněné systémy obsahují vlastní databáze, ke kterým však Policie České republiky přistupuje pouze jako zpracovatel osobních údajů. Tedy Policie České republiky není v těchto systémech správcem zpracování osobních údajů.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 7. 11. 2025