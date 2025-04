Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Daruj krev, zachraň život! Přidej se k nám 4. června!

KOLÍNSKO - Máte možnost udělat něco výjimečného a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Přijďte ve středu 4. června 2025 od 7:00 do 9:00 darovat krev nebo se zapsat do registru dárců kostní dřeně.

Společně s lidmi v první linii máte jedinečnou příležitost pomoci druhým. Zveme vás na darování krve a zápis do registru dárců kostní dřeně, které se uskuteční ve středu 4. června 2025 od 7:00 do 9:00.

Můžete si vybrat, zda chcete darovat krev, nebo se registrovat jako dárce kostní dřeně. Pokud máte zájem o zápis do registru dárců kostní dřeně, je důležité, abyste byli ve výborném zdravotním stavu a váš věk se pohyboval mezi 18 a 35 lety.

Na místě bude přítomen také personalista Policie České republiky, kterého se můžete zeptat na veškeré informace ohledně práce u policie. Dozvíte se tak, jak probíhá přijímací řízení i odborná příprava na povolání policisty či policistky. Kromě toho se můžete informovat o možnostech uplatnění u Hasičským záchranným sborem a Českého červeného kříže.

Pro více informací o dárcovství navštivte https://www.nemocnicekolin.cz.

Registrace zájemců je nutná na e-mailové adrese iva.nasadosova@pcr.cz nebo na telefonním čísle 607 405 303.

Těšíme se na vaši účast a vaši ochotu pomoci!





por. Mgr. Iva Nasadošová

preventista PČR ÚO Kolín

25. dubna 2025

