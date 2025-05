Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"Daruj krev = zachraň život"

MS kraj - hromadně jsme se potkali v Krevním centru Ostrava.

Více jak čtyři desítky policistů a civilních zaměstnanců z Moravskoslezského kraje darovali tu nejcennější tekutinu, kterou v těle mají, a tou je krev.

Každý den v rámci svého povolání dáváme veřejnosti jednoznačně najevo, že jsme tu pro ni. Slova „pomáhat a chránit“ nepoužíváme zbytečně. Informace o nedostatku krve v krevních centrech v našich srdcích nezůstala lhostejná. Proto se nejen policisté, ale i civilní zaměstnanci z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje semkli a dobrovolně darovali nejenom krev, ale také krevní plazmu či krevní destičky. Uvědomujeme si, že krev je nejcennější tekutina, kterou máme, a proto jsme se rozhodli vyjádřit ochotu a pomoci tímto způsobem zachránit nejeden lidský život.

Dalším významným datem, kdy jsme se společně zapojili již po osmé do kampaně „Daruj krev = zachraň život“, bylo pondělí 12. května 2025. Znovu jsme mohli vyjádřit, že tu jsme pro veřejnost i touto formou. V Krevním centru ve Fakultní nemocnici Ostrava se sešlo více jak čtyři desítky kolegyň a kolegů, a to nejen z řad letitých dárců. Zhruba jedna třetina z nich byli prvodárci. Mezi letitými dárci byli i kolega, který dnes již po 301 navštívil krevní centrum. Již desítky let daruje jak krev, tak krevní plazmu.

V krevním centru nás čekal velice příjemný personál. Z úst paní Zuzany Jurčekové, která se za krevní centrum spolupodílela na organizaci, policisté slyšeli poděkování. Příjemným zpestřením, které na policisty a ostatní dárce čekalo, byla možnost přeměřit si svůj zrak. Navíc jsme byli také obohaceni informacemi od zástupců Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Věříme, že i tímto způsobem můžeme být vzorem ostatním lidem a motivujeme je tak, aby se k nám připojili a začali darovat krev. Jsme rádi, že jsme opět mohli podpořili prospěšnou věc a pomohli zachránit nejeden lidský život. Budeme se těšit na další společnou akci a vy se k nám přidejte J

dne 12. května 2025

por. Bc. Eva Michalíková

