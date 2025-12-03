Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Darování krve v nemocnici Prachatice
Policisté z Prachaticka už této nové možnosti využili, přidáte se také?
Policisté z Územního odboru policie Prachatice se rozhodli, že společně darují krev. Mezi našimi policisty a občanskými zaměstnanci je již mnoho dobrovolných dárců krve a někteří z nich už mají na kontě i desítky odběrů a také nejedno ocenění. Touto akcí jsme chtěli jejich řady ještě více rozšířit a zároveň tímto krokem namotivovat i další prvodárce, šířením informace nejen o možnostech darování krve, ale i o zápisu do registru dárců kostní dřeně.
Hlavním impulzem k této akci, která se uskutečnila ve středu 3. prosince 2025 dopoledne, bylo otevření nového odběrového místa v Nemocnici Prachatice, a.s.
Policisté si jsou plně vědomi významu dárcovství krve, díky němuž lze zachránit lidské životy. Dobrovolným darováním této cenné tekutiny vyjádřili, že pomoc občanům pro ně není jen povinností, ale i posláním, které naplňují i mimo službu.
Příkladem byl policistům ředitel prachatické policie plk. Ing. Bc. Pavel Bártík, který je zároveň i pravidelným dárcem krve.
Nakonec se krev rozhodlo darovat na tři desítky policistů a policistek, z nichž tři čtvrtě jich bylo prvodárců.
Všem, kteří se do darování zapojili, patří veliké poděkování a věříme, že ti, co nyní darovali poprvé, v tom budou pokračovat i nadále.
Bližší informace k odběrům krve a k registru dárců kostní dřeně:
https://policie.gov.cz/clanek/i-tobe-v-zilach-koluje-nase-krev
https://policie.gov.cz/clanek/pomahame-druhym-podporme-darovani-kostni-drene.aspx
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
3. prosince 2025