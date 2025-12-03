Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Darování krve v nemocnici Prachatice

Policisté z Prachaticka už této nové možnosti využili, přidáte se také? 

Policisté z Územního odboru policie Prachatice se rozhodli, že společně darují krev. Mezi našimi policisty a občanskými zaměstnanci je již mnoho dobrovolných dárců krve a někteří z nich už mají na kontě i desítky odběrů a také nejedno ocenění. Touto akcí jsme chtěli jejich řady ještě více rozšířit a zároveň tímto krokem namotivovat i další prvodárce, šířením informace nejen o možnostech darování krve, ale i o zápisu do registru dárců kostní dřeně.

Hlavním impulzem k této akci, která se uskutečnila ve středu 3. prosince 2025 dopoledne, bylo otevření nového odběrového místa v Nemocnici Prachatice, a.s.    

Policisté si jsou plně vědomi významu dárcovství krve, díky němuž lze zachránit lidské životy. Dobrovolným darováním této cenné tekutiny vyjádřili, že pomoc občanům pro ně není jen povinností, ale i posláním, které naplňují i mimo službu.

Příkladem byl policistům ředitel prachatické policie plk. Ing. Bc. Pavel Bártík, který je zároveň i pravidelným dárcem krve.

Nakonec se krev rozhodlo darovat na tři desítky policistů a policistek, z nichž tři čtvrtě  jich bylo prvodárců.

Všem, kteří se do darování zapojili, patří veliké poděkování a věříme, že ti, co nyní darovali poprvé, v tom budou pokračovat i nadále.

Bližší informace k odběrům krve a k registru dárců kostní dřeně:

https://policie.gov.cz/clanek/i-tobe-v-zilach-koluje-nase-krev

https://policie.gov.cz/clanek/pomahame-druhym-podporme-darovani-kostni-drene.aspx

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
3. prosince 2025

Odkazy do noveho okna

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

Darování krve v Nemocnici Prachatice

Darování krve v Nemocnici Prachatice 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 