Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Darovali jsme krev a zapsali se do registru dárců kostní dřeně!

KOLÍNSKO - Kolínští policisté, hasiči a Český červený kříž společně vyzvali veřejnost k darování krve a k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Hlavním cílem této iniciativy bylo dát mladým lidem impuls k zahájení dárcovství a povzbudit je k pravidelnému zapojení. A podařilo se!

Celkem se do akce zapojilo 28 zájemců o darování krve, přičemž odběr byl nakonec proveden u 22 osob. Někteří potenciální dárci nemohli darovat z dočasných zdravotních důvodů, jako je zvýšená teplota, nedávné užívání antibiotik nebo přisáté klíště. I to je důležitá připomínka, že zdraví dárce je na prvním místě. Velmi potěšující je fakt, že 12 osob se pro darování krve rozhodlo vůbec poprvé a další dárci se vrátili po delší pauze. Kromě dárcovství krve se 3 osoby úspěšně zapsaly do registru dárců kostní dřeně.

Cílem bylo inspirovat jak mladé lidi z řad veřejnosti, tak i nové generace policistů, aby se stali pravidelnými dárci krve.

Na místě byla přítomna také zástupkyně Českého červeného kříže, slečna Kristýna Čápová, a personalista Policie ČR pan Josef Šanc, kteří poskytovali informace nejen o dárcovství, ale také o tom, jak se stát policistou či členem organizace Český červený kříž.

Na závěr bychom rádi vyjádřili upřímné poděkování Transfuznímu a hematologickému oddělení Oblastní nemocnice Kolín za vyčlenění extra odběrového dne pro konání této akce. Děkujeme také za velmi milý a ochotný přístup ke všem dárcům.

Doufáme, že akce přispěje k dalším podobným iniciativám a povede k tomu, aby se v našem regionu dlouhodobě zvýšil počet dárců krve i zájem o zápis do registru dárců kostní dřeně.

por. Mgr. Iva Nasadošová

preventista PČR ÚO Kolín

4. června 2025

